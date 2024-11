Michel varuje pred bojkotovaním maďarského predsedníctva

Ženeva 1. novembra (TASR) - Predseda Európskej rady Charles Michel vo štvrtok varoval pred bojkotovaním nadchádzajúcich stretnutí európskych rád počas maďarského predsedníctva EÚ a označil to za "zlý nápad". TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Maďarsko, ktoré v júli prevzalo rotujúce predsedníctvo EÚ, bude 7. novembra hostiť summit Európskeho politického spoločenstva (EPC), na ktorom sa zúčastní aj Gruzínsko, a následne 8. novembra sa uskutoční stretnutie vedúcich predstaviteľov EÚ.



"Bojkotovanie stretnutia v Budapešti je veľmi zlý nápad", povedal Michel počas návštevy v Ženeve. "Viem, že niektorí majú veľkú chuť bojkotovať, pretože vo viacerých hlavných mestách sú podráždení výrokmi alebo cestami maďarského premiéra (Viktora Orbána), a ja sa snažím presvedčiť svojich priateľov, ktorí hlboko veria v európsku jednotu a európsku integráciu, aby sa nedali zlákať falošnou dobrou myšlienkou," dodal predseda EK.



Michel zároveň povedal, že ak predstavitelia krajín EÚ majú nejaké pripomienky voči Orbánovi, je potrebné ich predniesť osobne a nie spôsobom, že nepricestujú do Budapešti.



Maďarský predseda vlády je podľa AFP dlhodobo tŕňom v oku EÚ pre odklonenie jeho vlády od princípov demokracie a právneho štátu. Viac než dva a pol roku od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu je Orbán naďalej spriatelený s Kremľom.



Brusel v júli ostro kritizoval Orbánovu návštevu Ruska, kde sa stretol s prezidentom Vladimirom Putinom v rámci "mierovej misie," aby so šéfom Kremľa prediskutoval ukončenie vojny na Ukrajine.



Orbán v pondelok pricestoval do Gruzínska, kde v sobotných parlamentných voľbách zvíťazila proruská vládnuca strana Gruzínsky sen. Maďarský premiér v Tbilisi povedal, že voľby, ktorých výsledky ostro napadla proeurópska opozícia, boli "slobodné a demokratické".



EÚ, medzinárodní pozorovatelia a Spojené štáty, však v tejto krajine kritizovali volebné nezrovnalosti a požadovali ich vyšetrenie.



Orbán vo štvrtok o švédskom premiérovi Ulfovi Kristerssonovi na sieti X povedal, že ho "obviňuje zo zastupovania záujmov Ruska v Gruzínsku. Zjavne na to dostal pokyn z Washingtonu. Aké smutné."



Michel tiež zdôraznil, že je dôležité rešpektovať pozvanie Gruzínska na summit Európskej rady a poukázal na to, že ide o krajinu, "kde všetky ukazovatele naznačujú, že obyvateľstvo má úprimné a široké európske ambície".



"Neurobme kroky, ktoré by Gruzínsko a Gruzíncov vrhli do náručia Ruska," dodal.