Michel verí v dohodu o klimatických cieľoch na summite

Brusel 12. decembra (TASR) - Úspech dohody o klimatickej neutralite do roku 2050 na decembrovom summite EÚ je stále možný. Uviedol to vo štvrtok nový predseda Európskej rady a bývalý belgický premiér Charles Michel krátko pred začatím dvojdňových rokovaní hláv vlád a štátov v Bruseli.



Michel pred novinármi priznal, že klimatické zmeny sú prioritou číslo jeden popoludňajších rokovaní premiérov a prezidentov. "Dúfam, že dosiahneme dohodu ešte dnes. Klimatická neutralita je dôležitá pre budúcnosť Európy. Je to tiež silný signál, že musíme masívne investovať do výskumu a technologických inovácií," uviedol Michel.



V tejto súvislosti pripomenul, že EÚ má ambície vytvoriť do roku 2050 z Európy prvý klimaticky neutrálny kontinent na svete. Priznal zároveň, že zmeny, ktoré sú pre to potrebné, budú mať výrazné sociálne dopady a pre viaceré krajiny Únie budú predstavovať vysoké náklady. Preto je podľa neho potrebné vypočuť si názory všetkých krajín a zvážiť ich špecifickú situáciu.



"Je však nevyhnutné zabezpečiť európske líderstvo v tejto oblasti," uviedol.



Michel upozornil, že druhá najdôležitejšia téma debát na summite bude dlhodobý rozpočet EÚ (2021-27), kde sa však neočakáva dosiahnutie kompromisu. Pripomenul, že v posledných týždňoch mal viacero bilaterálnych stretnutí s lídrami členských krajín EÚ (s premiérom SR Petrom Pellegrinim sa stretol vo štvrtok doobeda), kvôli spresneniu úrovne ich ambícií voči budúcej finančnej perspektíve.



Predseda Európskej rady sa vyslovil za potrebu dosiahnuť rovnováhu medzi tradičnými politikami, ako sú kohézia a spoločná poľnohospodárska politika a novými výzvami v podobe riešenia migrácie, klimatických zmien a technologických inovácií.



"Potrebujeme tiež preskúmať návrhy na vlastné rozpočtové zdroje, čo nám ponúka veľa možností," uviedol v závere Michel.



Lídri EÚ sa budú venovať finančnej perspektíve v zmysle dokumentov a návrhov, ktoré pripravilo fínske predsedníctvo v Rade EÚ. Kritické voči rozpočtovým návrhom fínskeho predsedníctva sú takzvané kohézne krajiny, medzi ktoré patrí aj Slovensko.



