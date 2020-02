Michel verí v možnosť dohody o sedemročnom rozpočte EÚ

Brusel 20. februára (TASR) - Predseda Európskej rady Charles Michel je presvedčený, že hlavy vlád a štátov 27-člennej Európskej únie môžu v najbližších hodinách alebo dňoch dosiahnuť pokrok v otázke sedemročného rozpočtu EÚ. Uviedol to krátko pred oficiálnym otvorením mimoriadneho rozpočtového summitu v Bruseli.



Premiéri a prezidenti členských krajín EÚ by mali začať rokovania o 15.00 h a zatiaľ nie je jasné, kedy skončia. "Existuje veľa záujmov, existuje veľa obáv a všetky sú legitímne," povedal Michel novinárom.



V otázke konečnej podoby sedemročného rozpočtu EÚ, na roky 2021-2027 vládnu stále nezhody. Rozpory panujú najmä medzi čistými prispievateľmi do spoločného rozpočtu a tými krajinami, ktoré profitujú z fondov politiky súdržnosti na vyrovnávanie životnej úrovne medzi jednotlivými regiónmi. Rozdielne názory na financovanie programov EÚ majú aj jednotlivé euroinštitúcie.



Michelov návrh sedemročného rozpočtu, ktorý pred summitom dostali lídri všetkých členských krajín, je vo výške 1,094 bilióna eur, čiže 1,074 % HDP 27-člennej EÚ. Európska komisia pôvodne navrhla ako prahovú hodnotu 1,114 % HDP EÚ (1,134 bilióna eur v stálych cenách z roku 2018), kým Európsky parlament (EP) má najambicióznejšie rozpočtové predstavy a žiada zaistiť financie vo výške 1,3 % HDP EÚ, k čomu podľa šéfa EP Davida Sassoliho chýba 230 miliárd eur.



"Som presvedčený, že je možné dosiahnuť pokrok v nasledujúcich hodinách alebo v nasledujúcich dňoch," upozornil Michel a dodal, že všetky možnosti sú na stole. "Viem, že konečné úsilie o dosiahnutie kompromisu je vždy najťažšie, ale cítim pozitívnu ochotu pokračovať v práci a ďalej rokovať a rokovať," opísal situáciu Michel.



Slovensko bude na summite zastupovať premiér Peter Pellegrini, ktorý sa však do diskusií lídrov EÚ zapojí až v noci zo štvrtka na piatok. V úvodnej časti summitu bude slovenské záujmy zastupovať český premiér Andrej Babiš.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)