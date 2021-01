Michel verí, že vakcínu od Moderny sa podarí schváliť už čoskoro

Lisabon 5. januára (TASR) - Európska únia by mohla schváliť použitie druhej vakcíny proti koronavírusu SARS-CoV-2 už "v najbližších hodinách". V utorok to uviedol predseda Európskej rady Charles Michel s tým, že lídri EÚ usporiadajú prostredníctvom videokonferencie koncom januára summit zameraný na zdravotnú krízu. Informovala o tom agentúra AFP.



Členské krajiny EÚ vyvíjajú nátlak na Európsku agentúru pre lieky (EMA) a žiadajú ju, aby schválila vakcínu proti koronavírusu od americkej firmy Moderna. EMA by mala rozhodnutie o podmienečnom povolení vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od Moderny prijať v stredu.



"Aj keď to nie je isté, dúfame, že druhá vakcína bude schválená už v najbližších hodinách," uviedol Michel v Lisabone na tlačovej konferencii pri príležitosti začiatku portugalského predsedníctva v Rade Európskej únie.



Michel dodal, že získať vakcíny pre takmer 450 miliónov ľudí v EÚ je "obrovská výzva". Trval však na tom, že "Európska komisia popri členských štátoch pracuje vo dne v noci, aby zabezpečila, že môžeme zvýšiť počet dostupných vakcín" a pritom "rešpektuje nezávislosť (Európskej) agentúry pre lieky".



Vakcína od nemeckej spoločnosti BioNTech a amerického koncernu Pfizer je zatiaľ jedinou povolenou na jednotnom trhu EÚ na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Podáva sa v dvoch dávkach a očkovanie vo väčšine členských krajín EÚ sa začalo 27. decembra 2020.



Európska komisia v mene členských štátov EÚ objednala od spoločnosti Moderna prvotnú dávku 80 miliónov vakcín s možnosťou dokúpenia ďalších 80 miliónov dávok. Aj vakcína od Moderny sa bude podávať v dvoch dávkach.