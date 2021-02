Michel: Videosummit EÚ bude o postupe v boji proti koronavírusu

Brusel 23. februára (TASR) - Koordinácia opatrení proti pandémii koronavírusu a otázky spojené s obranou a bezpečnosťou budú hlavnými témami dvojdňového videosummitu EÚ, ktorý sa uskutoční vo štvrtok a v piatok (25. a 26. 2.). Uviedol to predseda Európskej rady Charles Michel v pozývacom liste pre premiérov a prezidentov členských krajín Únie zverejnenom v utorok.



Michel spresnil, že rokovania lídrov EÚ začnú vo štvrtok o 15.00 h a budú zamerané na pokračovanie protipandemických koordinačných opatrení. "Náš boj proti pandémii ochorenia COVID-19 pokračuje. Vzhľadom na nové varianty vírusu výzvou zostáva potreba nájsť správnu rovnováhu medzi obmedzeniami a hladkým tokom tovarov a služieb na jednotnom trhu," uviedol v pozývacom liste.



Prioritou aj naďalej zostáva zrýchlenie očkovania v celej Únii, čo si vyžaduje urýchlenie procesu schvaľovania vakcín, ale aj ich výroby a dodania, s čím súvisí aj dodržiavanie záväzkov zo strany farmaceutických firiem. Upozornil tiež na zvýšenú potrebu sekvenovania vzoriek odobratých pri testoch, aby sa darilo mapovať nové mutácie vírusu, a na pripravenosť upraviť vakcíny, aby boli proti nim účinné.



Michel ďalej spomenul potrebu preukázať solidaritu s ostatnými krajinami, a to aj prostredníctvom globálneho očkovacieho programu COVAX. Lídri budú diskutovať aj o tom, ako budovať odolnosť EÚ voči budúcim hrozbám pre zdravie je obyvateľov a vyslovil sa aj za zadefinovanie spoločného prístupu k očkovacím preukazom.



Piatkový program videosummitu bude venovaný otázkam obrany a bezpečnosti, pričom do diskusií na diaľku sa na jeho úvod zapojí aj generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Podstatou týchto debát bude snaha zlepšiť kolektívnu schopnosť členov EÚ reagovať na bezpečnostné výzvy a hrozby. Za dôležité považuje aj diskusie o kybernetických útokoch a hybridných hrozbách. Záver summitu bude venovaný vzťahom medzi EÚ a krajinami južného susedstva.