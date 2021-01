Michel vyzval Bidena na vytvorenie novej zakladajúcej dohody s EÚ

Brusel 20. januára (TASR) - Predseda Európskej rady Charles Michel vyzval v stredu novozvoleného prezidenta USA Joea Bidena na vytvorenie novej zakladajúcej dohody s EÚ, ktorá sa bude zaoberať otázkami mieru, bezpečnosti, prosperity, slobody či ľudských práv. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Dnešok je viac než len dňom prechodu moci. Je to príležitosť omladiť náš transatlantický vzťah, ktorý za posledné štyri roky veľmi trpel. V týchto rokoch sa totiž svet stal zložitejším, menej stabilným a menej predvídateľným," povedal Michel. Dodal, že tento návrh adresuje Bidenovi v prvý deň jeho funkčného obdobia.



"Vytvorme nový pakt pre silnejšiu Európu, silnejšiu Ameriku a lepší svet," zdôraznil Michel so slovami, že obaja by mali pracovať na piatich prioritách - podpore multilaterálnej spolupráce, boji proti koronavírusovej pandémii, boji proti klimatickým zmenám, oživení hospodárstva pomocou digitálnej transformácie a spojení síl v oblasti bezpečnosti a mieru.



Joe Biden sa po stredajšej slávnostnej inaugurácii stane v poradí 46. a vekovo vôbec najstarším americkým prezidentom. Inauguráciu komplikujú bezpečnostné obavy po útoku podporovateľov odchádzajúceho prezidenta Donalda Trumpa na budovu Kapitolu, sídla amerického Kongresu, zo 6. januára. Z tohto dôvodu v hlavnom meste rozmiestnili tisíce príslušníkov Národnej gardy.