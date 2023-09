Michel:Ak si EÚ nestanoví dátum, nikdy nebude pripravená na rozšírenie

Brusel 1. septembra (TASR) - Európska únia nebude nikdy pripravená na rozšírenie, ak si preň nestanoví cieľ. Povedal to vo štvrtok predseda Európskej rady Charles Michel v Bruseli počas stretnutia so skupinou európskych novinárov. Na správu tlačovej agentúry HINA upozornil spravodajca TASR.



Michel to vyhlásil po kritike Európskej komisie jeho stanoviska na strategickom fóre v slovinskom meste Bled, že EÚ si musí stanoviť jasný cieľ a musí byť pripravená rozšíriť sa do roku 2030. Hovorkyňa EK Dana Spinantová spresnila, že EÚ sa nezameriava na dátumy, ale sústreďuje sa na úzku spoluprácu s kandidátskymi krajinami, aby sa dobre pripravili na vstup.



"Stanovenie dátumu rozšírenia núti EÚ pripraviť sa a dáva západnému Balkánu konkrétny časový plán na dosiahnutie výsledkov. Je zrejmé, že ak si nestanovíme cieľ, nikdy nebudeme pripravení," reagoval Michel pred novinármi.



Spresnil, že jeho prejav v Blede a rok 2030 bol výsledkom početných konzultácií s lídrami EÚ a západného Balkánu. Spinantová Michela kritizovala, že obsah prejavu nekonzultoval so šéfkou EK Ursulou von der Leyenovou.



Michael upozornil, že pre všetky dôležité rozhodnutia je potrebné dosiahnuť jednomyseľný konsenzus členských štátov, čo sa podľa jeho slov často uvádza ako jedna z hlavných prekážok ďalšieho rozširovania EÚ, pretože to spomaľuje a v niektorých prípadoch blokuje rozhodovací proces.



V súčasnosti sa diskutuje, či sa dá meniť pravidlo jednomyseľnosti bez zmeny Zmluvy o fungovaní EÚ. Na zmeny tlačí napríklad Európsky parlament, členské štáty EÚ sa tomu skôr bránia.



"Musíme nájsť odpovede na tri otázky: Čo chceme spoločne dosiahnuť a aké sú naše priority? Ako ich budeme implementovať? Ako ich budeme financovať? Ak nájdeme spoločný prístup k týmto otázkam, potom uvidíme, či bude potrebné zmeniť zmluvy," uviedol Michel.



Rokovať o tom bude neformálny summit EÚ, ktorý španielske predsedníctvo v Rade EÚ zorganizuje v Granade 6. októbra.