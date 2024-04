Michelangelov náčrt vydražili za 33-násobok vyvolávacej ceny

New York 18. apríla (TASR) - Štvorec a nápis načrtnutý na kus žltého papiera talianskym renesančným umelcom Michelangelom Buonarrotim v stredu v New Yorku vydražili za 201.600 dolárov (189.510 eur). Ide o 33-násobok vyvolávacej ceny, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Vydraženú skicu objavili v súkromnej zbierke pripevnenú k rámu iného obrazu spolu s listom od Michelangelovho posledného priameho potomka Cosima Buonarrotiho. Aukčný dom Christie's očakával, že by sa mohla predať za 6000 až 8000 dolárov, napokon bol predaný za 33.6 násobok najnižšej očakávanej ceny. Podrobnosti o kupcovi neposkytol.



Skica znázorňuje mramorový kváder s talianskym slovom simile (rovnaký). Expert aukčného domu pre AFP uviedol, že Michelangelo ju pravdepodobne vytvoril počas prác na freskách v Sixtínskej kaplnke vo Vatikáne. Umelec na nich pracoval v rokoch 1509 až 1512.



Cosimo Buonarroti v liste z roku 1836 náčrt svojho predka ponúka bývalému členovi Dolnej snemovne Spojeného kráľovstva Johnovi Bowringovi, ktorý pôsobil aj ako guvernér Hong Kongu. Michelangelo skicu nepodpísal, výskum však podľa Christie's potvrdil jeho autorstvo.



Michelangelo Buonarroti (1475 - 1564) bol architekt, básnik, maliar a sochár. Pôsobil počas vrcholnej renesancie a vytvoril množstvo umeleckých diel vrátane sochy Dávida vo Florencii a fresiek v Sixtínskej kaplnke.