Michelle Obamová pokračuje v podpore vzdelávania dievčat
Autor TASR
Washington 11. októbra (TASR) - Bývalá prvá dáma USA Michelle Obamová pokračuje v podpore iniciatív, ktoré majú pomôcť dievčatám prekonať prekážky pri prístupe k vzdelaniu v ekonomicky najzraniteľnejších regiónoch sveta, informovala v sobotu agentúra AP, píše TASR.
Obamovej nadácia Girls Opportunity Alliance (GOA) v sobotu oznámila, že plánuje získať 2,5 milióna dolárov pre desiatky miestnych organizácií podporujúcich vzdelávanie dospievajúcich dievčat. Financie majú pomôcť pokrývať náklady na školské vzdelávanie, na boj proti patriarchálnym praktikám, ako sú detské sobáše, na psychologické poradenstvo obetiam sexuálneho násilia a ďalšie formy podpory.
„Tieto lokálne skupiny menia spôsob, akým dievčatá vnímajú samy seba vo svojich komunitách aj vo svete, a pomáhajú formovať líderky, ktoré potrebujeme pre svetlejšiu budúcnosť,“ uviedla Obamová vo videu zverejnenom 11. októbra - pri príležitosti Medzinárodného dňa dievčat. „Keď sa darí našim dievčatám, darí sa nám všetkým,“ uviedla Obamová.
Podľa Detského fondu OSN (UNICEF) tvoria dievčatá vo veku školákov na druhom stupni takmer tri štvrtiny zo 119 miliónov detí na svete, ktoré nenavštevujú školu.
Iniciatíva GOA, ktorá nadväzuje na program Bieleho domu z čias prezidenta Baracka Obamu, financovaný jednou miliardou dolárov a určený na podporu vzdelávania dievčat v zahraničí, vznikla v roku 2018 a zameriava sa na dievčatá vo veku od 10 do 19 rokov.
Oznámenie o novom projekte prichádza v čase, keď medzinárodné humanitárne organizácie upozorňujú, že škrty v ich rozpočtoch ohrozujú doteraz dosiahnutý pokrok. UNICEF odhaduje, že pokles globálneho financovania pre vzdelávanie zo strany bohatých krajín o 24 percent môže do konca budúceho roka pripraviť o možnosť vzdelávať sa šesť miliónov dievčat.
