Washington 9. marca (TASR) - Bývalú prvú dámu USA Michelle Obamovú uvedú do Národnej siene slávy žien spolu s ôsmimi ďalšími ženami vrátane bývalej šéfky spoločnosti PepsiCo Indry Nooyiovej, futbalovej legendy Mii Hammovej a matematičky Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Katherine Johnsonovej, ktorá zomrela minulý rok.



Slávnostné uvedenie, ktoré sa koná každé dva roky, sa uskutoční začiatkom októbra, informovala v utorok tlačová agentúra Reuters.



Na zozname laureátok pre rok 2021 ďalej figurujú spisovateľka Octavia Butlerová, ktorá zomrela v roku 2006, vojačka Rebecca Halsteadová, poetka Joy Harjová, výtvarníčka Judy Chicagová a aktivistka Emily Howlandová, ktorá zomrela v roku 1929. Howlandová učila bývalých otrokov v utečeneckých osadách počas americkej občianskej vojny.



"Z Michelle Obamovej sa stala jedna z najvplyvnejších žien 21. storočia," uviedla na svojej webovej stránke Národná sieň slávy žien.



Zmienená organizácia dodala, že podrobne sleduje situáciu v súvislosti s koronavírusovou pandémiou v štáte New York, aby dokázala zaručiť, že podujatie bude bezpečné pre všetkých zúčastnených.



Vstupenky na podujatie sa začnú predávať najskôr v apríli alebo v máji. Organizácia plánuje virtuálne streamovanie tejto udalosti, ktoré bude voľné dostupné pre verejnosť.



Národná sieň slávy žien (National Women’s Hall of Fame) so sídlom v meste Seneca Falls uvádza, že je najstaršou členskou organizáciou v Spojených štátoch, ktorá sa venuje oceňovaniu význačných amerických žien.