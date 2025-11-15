< sekcia Zahraničie
Michelle Yeohovú na Berlinale 2026 ocenia čestným Zlatým medveďom
Autor TASR
Berlín 15. novembra (TASR) - Nemecký medzinárodný filmový festival Berlinale udelí čestného Zlatého medveďa za rok 2026 malajzijskej herečke Michelle Yeohovej. Organizátori podujatia v piatok uviedli, že Yeohová bude ocenená za svoje „výnimočné úspechy vo filme“ a „trvalý vplyv na medzinárodnú kinematografiu“, informuje TASR podľa tlačovej agentúry DPA.
Yeohová (63), členka poroty na Berlinale v roku 1999, získala v roku 2023 Cenu Akadémie v kategórii najlepšia herečka v hlavnej úlohe (film Všetko, všade, naraz). Za rovnakú rolu získala okrem iných cien aj Zlatý glóbus.
Yeohová sa preslávila v 80. rokoch v ázijských akčných filmoch a snímkach zameraných na bojové umenie. Neskôr dosiahla celosvetové uznanie svojimi výkonmi v bondovke Zajtrajšok nikdy nezomiera (1997) alebo vo filme Tiger a drak (2000).
„Berlín mal vždy v mojom srdci osobitné miesto. Je to jeden z prvých festivalov, ktorý prijal moju prácu vrelo a veľkoryso. Vrátiť sa po všetkých tých rokoch, vzhľadom na uznanie mojej filmovej kariéry, je pre mňa naozaj dôležité,“ dodala Yeohová.
Riaditeľka festivalu Berlinale Tricia Tuttleová označila Yeohovú za „vizionársku umelkyňu a herečku, ktorej tvorba prekračuje hranice - geografické, jazykové či filmové“.
Cenu budú odovzdávať na slávnostnom otvorení festivalu 12. februára 2026. Tento rok príslušné ocenenie získala herečka Tilda Swintonová (Británia). Medzi predchádzajúcich laureátov patria režiséri Martin Scorsese (USA) a Steven Spielberg (USA), ako aj herečky Isabelle Huppertová (Francúzsko), Helen Mirrenová (Británia) a Meryl Streepová (USA).
