Michiganská univerzita vyplatí odškodné obetiam sexuálneho obťažovania

Detroit 19. januára (TASR) - Americká Michiganská univerzita súhlasila s vyplatením celkového odškodného 490 miliónov dolárov stokám ľudí, ktorí vyhlasujú, že boli sexuálne napadnutí bývalým športovým lekárom tejto školy. V stredu to oznámili osoby, ktoré sa na dohode o urovnaní podieľali, aj samotná univerzita, píše tlačová agentúra AP.



Právnik Parker Stinar informoval, že sumu tohto vyrovnania, ktoré bolo dohodnuté v predchádzajúci večer, si rozdelí 1050 ľudí.



"S hrdosťou oznamujem, že bolo dosiahnuté urovnanie medzi 1050 ľuďmi, ktorí prežili Roberta Andersona, a Michiganskou univerzitou," uviedol Stinar. "Bola to dlhá a náročná cesta a som presvedčený, že toto vyrovnanie prinesie spravodlivosť a zahojenie rán mnohým odvážnym mužom a ženám, ktorí sa odmietli dať umlčať," dodal.



Univerzita využila mediáciu, ktorej cieľom bolo vyriešiť mnohopočetné žaloby zväčša mužov – tí tvrdili, že Anderson ich pri bežných lekárskych prehliadkach sexuálne zneužíval. Anderson pracoval na univerzite od roku 1966 do roku 2003, keď odišiel do dôchodku, a bol riaditeľom univerzitnej zdravotnej služby a lekárom mnohých športových tímov vrátane futbalového.



Proti Andersonovi, ktorý zomrel v roku 2008, vystúpilo množstvo futbalistov a ďalších športovcov a obvinili ho, že ich sexuálne zneužíval.



Firma, ktorú si škola najala, v hodnotiacej správe napísala, že personál premeškal mnoho príležitostí zastaviť Andersona počas jeho 37-ročnej kariéry.



Michiganská univerzita je pravidelne zaraďovaná medzi najlepšie verejné univerzity v Spojených štátoch.



Dohoda prišla krátko po tom, čo dvaja muži, ktorí boli podľa svojich slov Andersonom sexuálne napadnutí, vyjadrili nádej, že zmena vo vedení vrátane víkendového odvolania prezidenta univerzity Marka Schlissela umožní, aby škola prevzala väčšiu zodpovednosť voči zneužitým obetiam.



Keith Moree a Robert Stone v utorok novinárom povedali, že škola je zrelá na "zmenu kultúry". Schlissela totiž v sobotu odvolali pre údajný "nevhodný vzťah s univerzitnou zamestnankyňou".