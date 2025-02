Microsoft plánuje v Abu Dabí založiť nadáciu pre zodpovednú AI

Paríž 9. februára (TASR) – Americká technologická spoločnosť Microsoft v nedeľu oznámila plán založiť v Abu Dabí nadáciu na propagáciu zodpovednej umelej inteligencie (AI). TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Nadácia v spojení s so spoločnosťou G42 so Spojených arabských emirátov (SAE) vyvíjajúcou AI a Univerzitou umelej inteligencie Muhammada bin Zájida (MBZUAI) "plánuje na Blízkom východe a globálnom juhu propagovať zodpovedné štandardy AI a overené postupy," vyhlásila spoločnosť Microsoft pred summitom o AI, ktorý sa v pondelok začne v Paríži.



Spoločnosť v apríli roku 2024 ohlásila úmysel investovať do spoločnosti G42 1,5 miliardy dolárov. Vlastníkom G42 je Tahún Zajíd, brat prezidenta SAE a zároveň jeho poradca v otázkach národnej bezpečnosti.



MBZUAI sa zúčastnila niekoľkých bodov programu počas sprievodných akcií konaných pri príležitosti summitu. Univerzita tiež oznámila výskumné partnerstvo s polytechnickou univerzitou v Paríži.



SAE sa prostredníctvom viacerých spoluprác, medzi ktorými je aj spolupráca s Francúzskom, snaží získať vedúcu pozíciu na poli rozvíjajúcej sa AI. Prezident SAE tento týždeň podpísal dohodu so svojím francúzskym náprotivkom, francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, na základe ktorej vo Francúzsku vznikne rozsiahly campus s AI a dátové centrum v hodnote 50 miliárd amerických dolárov.



Francúzsko dúfa, že sa mu podarí zvýšiť počet dátových centier ponúkajúcich nielen priestor na uloženie dát, ale tiež výpočtový výkon. Krajina potenciálnym záujemcom o ich stavbu pred summitom ponúkla 35 lokalít "pripravených na použitie".