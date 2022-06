Microsoft ukončil podporu webového prehliadača Internet Explorer

San Francisco 15. júna (TASR) - Americká technologická spoločnosť Microsoft od stredy už nebude podporovať svoj kedysi dominantný webový prehliadač Internet Explorer.



Microsoft tento krok avizoval už minulý rok s tým, že užívateľom odporúča prejsť na svoj novší prehliadač Edge, ktorý bol uvedený v roku 2015, informuje tlačová agentúra AP.



"Microsoft Edge je nielen rýchlejší, bezpečnejší a modernejší ako Internet Explorer, ale dokáže riešiť aj kľúčový problém – kompatibilitu so staršími webovými stránkami a aplikáciami," uviedol Sean Lyndersay, generálny manažér divízie Microsoft Edge Enterprise v príspevku na blogu z vlaňajšieho mája.



Spoločnosť Microsoft sprístupnila prvú verziu prehliadača Internet Explorer v roku 1995 – v časoch, keď počiatočnému obdobiu "surfovania" na internete dominoval Netscape Navigator.



Microsoft získal dominantné postavenie na trhu vďaka tomu, že predmetný softvér dodával ako súčasť svojho operačného systému Windows. Používatelia prehliadača sa však sťažovali na jeho pomalosť, poruchovosť a zraniteľnosť voči hackerským útokom.



Jeho podiel na trhu, ktorý krátko po prelome tisícročí predstavoval viac ako 90 percent, začal postupne klesať, keď ľudia začali prechádzať k atraktívnejším alternatívam. Tie prišli v podobe prehliadačov ako Mozilla Firefox či Google Chrome.



Microsoft tvrdí, že rozhodnutie ukončiť podporu pre Internet Explorer bolo do značnej miery spôsobené tým, že vývojári webových stránok mali menšiu šancu vytvoriť stránky kompatibilné s týmto webovým prehliadačom, píše denník The Guardian.



Podľa analytickej spoločnosti StatCounter v súčasnosti na celosvetovom trhu dominuje Google Chrome s približne 65-percentným podielom. Nasledujú prehliadač Safari od spoločnosti Apple s 19 percentami a Edge so zhruba štyrmi percentami.