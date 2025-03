Mier v Európe je potrebný a možný, tvrdí bývalý eurokomisár Figeľ

Washington/Bratislava 14. marca (TASR) - Mier v Európe je potrebný a možný. Je základom stability, cieľom bezpečnosti a predpokladom prosperity. Napísal to bývalý slovenský eurokomisár Ján Figeľ v tohtotýždňovom komentári pre americký denník The Washington Times, v ktorom opäť predostrel ideu o "Schumanovom pláne 2.0".



Riešenie súčasnej krízy vidí Figeľ v inšpirovaní sa bývalým francúzskym ministrom zahraničných vecí Robertom Schumanom. Ten po druhej svetovej vojne, v roku 1950, vypracoval mierový plán na vytvorenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele ako ponuku pre obnovu spolupráce medzi európskymi krajinami, vrátane porazeného Nemecka a Talianska. Počas nasledujúcich 75 rokov sa toto spoločenstvo rozrástlo na 27-člennú Európsku úniu s jednotným trhom a spoločnou menou.



Pôvodný Schumanov plán mal zabrániť ďalšej vojne v zjednotenej Európe. Figeľ verí, že zásady tohto plánu neboli vyčerpané a v súčasnosti sa týkajú dvoch najväčších jadrových mocností na svete. Mnohí podľa neho totižto opisujú konflikt na Ukrajine ako zástupnú vojnu medzi USA a Ruskou federáciou vedenú na jej území.



Bývalý komisár uviedol, že zvýšenie zbrojenia a výdavkov na obranu nepovedie k mieru, iba spôsobí vyššie zadlžovanie štátov. Preto by sa podľa neho mali USA a Rusko zamerať na kľúčové komodity a zdroje potrebné na vedenie konfliktu: energiu, prírodné zdroje, informačné technológie a ochranu duševného vlastníctva a zaradiť ich do spoločných trhov, ktoré by boli otvorené aj pre ostatné krajiny. Figeľ verí, že zakladanie spoločných trhov podporí hospodársky rast a konkurencieschopnosť zúčastnených krajín.



Verí, že nové trhy by prepojili Aljašku s Kamčatkou cez Európu a strednú Áziu. Komunita severnej pologule na troch kontinentoch, s Európou v centre, vytvorí podľa Figeľa silný nadnárodný potenciál pre mierovú spoluprácu a pozitívne ovplyvní ďalšie regióny. Prinesie bezprecedentný rozvoj štátom a ekonomikám a súčasťou tejto zmeny bude spoločná bezpečnostná architektúra, ktorá môže zahŕňať aj obrannú alianciu, myslí si.



Figeľ poukázal na to, že tvorivé a konštruktívne mierové úsilie musí prevážiť nad vojnovým štvaním. Preto Západ potrebuje predovšetkým viac odvahy na rozumnú a zodpovednú politiku, a nie viac peňazí na muníciu a zbrojenie.



"Vo vojnách sa síce menia krajiny a hranice, ale najcennejší sú ľudia. Hodnota človeka presahuje materiálny rozmer. Preto je dôležité usilovať sa o ukončenie konfliktu hľadaním novej kvality vzťahov, rešpektujúc dôstojnosť každého človeka, rodiny, národa a spoločenstva," zdôraznil Figeľ.