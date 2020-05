Miera inflácie v Maďarsku sa v apríli spomalila na 2-ročné minimum

Budapešť 8. mája (TASR) - Inflácia v Maďarsku sa minulý mesiac spomalila na dvojročné minimum. Ukázali to v piatok zverejnené údaje maďarského štatistického úradu.



Spotrebiteľské ceny v Maďarsku vzrástli v apríli medziročne o 2,4 %. V marci rast dosiahol 3,9 %. Aprílový údaj znamená najslabšiu mieru inflácie od apríla 2018, keď spotrebiteľské ceny vzrástli o 2,3 %.



Inflácia je výrazne slabšia aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Tí počítali so zmiernením rastu spotrebiteľských cien na 3,8 %.



Najvýraznejšie sa pod spomalenie miery inflácie v apríli podpísali ceny pohonných látok. Tie zaznamenali pokles, najmä v dôsledku prudko klesajúcich cien ropy.



Naopak, ceny potravín vzrástli v apríli medziročne o 8,7 %, pod čo sa pravdepodobne podpísal vplyv pandémie nového koronavírusu. Výrazne sa zvýšili aj ceny alkoholických nápojov a tabakových výrobkov, ktoré vzrástli o 7,2 %. Rast zaznamenali aj ceny služieb, a to o 3 %.