Miera nezamestnanosti v Maďarsku klesla na 3,4 %

Budapešť 23. júna (TASR) - Maďarská miera nezamestnanosti pokračovala počas trojmesačného obdobia od marca do mája v poklese.



Miera nezamestnanosti sa v uvedenom období znížila na 3,4 % z 3,5 % v trojmesačnom období do apríla, uviedol maďarský štatistický úrad. Počet ľudí bez práce padol na 170.300 zo 181.100.



Miera nezamestnanosti mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov dosiahla za tri mesiace do konca mája 9,9 %.



Miera zamestnanosti stagnovala na 66,2 %.



Správa štatistického úradu tiež ukázala, že miera nezamestnanosti v apríli klesla na 3,5 % z 3,6 % v marci a bola najnižšia od februára 2020.