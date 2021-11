Miera odlesňovania v Amazonskom pralese narástla za rok o 22 percent

Brazília 19. novembra (TASR) - Miera odlesňovania Amazonského pralesa v Brazílii bola v období od augusta 2020 do júla 2021 o 22 percent vyššia oproti rovnakému obdobiu z rokov 2019-2020. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na brazílske úrady.



Za spomínané obdobie 2020 - 2021 bolo zničených 13.235 štvorcových kilometrov Amazonského pralesa - čo je vyše štvornásobok rozlohy všetkých slovenských národných parkov dohromady. Ide o najväčšiu odlesnenú oblasť od obdobia 2005 - 2006, kedy bolo zničených 14.286 kilometrov štvorcových tohto pralesa, uvádza brazílsky Národný ústavu pre výskum vesmíru (INPE)



Ide o v poradí tretí ročný nárast miery odlesňovania počas funkčného obdobia súčasného prezidenta Jaira Bolsonaroa. Podľa opozície nesie zodpovednosť za toto zrýchlenie práve Bolsonaro, pretože podporuje poľnohospodárstvo a ťažbu nerastných surovín v Amazónii.



Brazílsky minister životného prostredia Joaquim Leite uviedol, že tieto najnovšie čísla predstavujú "výzvu" a prisľúbil "razantnejšie opatrenia voči environmentálnym zločinom". Zároveň však trval na tom, že údaje "neodrážajú stav z posledných niekoľko mesiacov".



INPE však minulý týždeň informoval, že len počas uplynulého októbra bolo odlesnené územie amazonského dažďového pralesa väčšie než polovica rozlohy mesta Rio de Janeiro - 877 štvorcových kilometrov. Išlo o najvyššie októbrové číslo, odkedy INPE začal v roku 2016 zhromažďovať údaje.



Brazília bola na summite COP26 v Glasgowe jedným zo signatárov medzinárodného prísľubu skončiť s odlesňovaním do roku 2030. Bolsonaro zašiel dokonca ešte ďalej, keď sa zaviazal, že nelegálne odlesňovanie v tejto obrovskej juhoamerickej krajine – na území ktorej sa rozprestiera 60 percent Amazónie – sa skončí do roku 2028, čím posunul predchádzajúci cieľ o dva roky skôr.



Tieto záväzky sa však stretli so skepticizmom zo strany environmentálnych skupín, ktoré spolu s brazílskou opozíciou priamo obviňujú Bolsonara z prudkého nárastu odlesňovania pre jeho podporu nelegálnej poľnohospodárskej a ťažobnej práce.