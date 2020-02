Miera plodnosti v Južnej Kórei dosiahla historické minimum

Soul 26. februára (TASR) - Celková miera plodnosti v Južnej Kórei klesla v roku 2019 na historické minimum. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnila vláda. Správu priniesla agentúra Jonhap.



Priemerný počet detí na ženu klesol na 0,92 v roku 2019 z 0,98 v roku 2018.



Minulý rok bol druhým v poradí, keď sa priemerný počet detí na ženu pohyboval pod jedným. Južná Kórea je jediným štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) s takto nízkou mierou plodnosti.



Podľa expertov spoločnosť na udržanie stabilného počtu obyvateľov potrebuje pôrodnosť vo výške aspoň 2,1 dieťaťa na ženu. Ešte v roku 1970 bola celková miera plodnosti na juhu kórejského polostrova 4,53 dieťaťa na ženu.



Počet novorodencov v krajine minulý rok klesol na 303.000, čo je najmenej od roku 1970.



Pokles nastal napriek mohutnej snahe vlády bojovať s demografickou krízou. Od roku 2006 Južná Kórea na podporu pôrodnosti minula 185 triliónov wonov (140 miliárd eur).



Jonhap upozorňuje, že za nízkou pôrodnosťou stojí neochota Juhokórejcov vstupovať do vzťahov, do manželstva a mať deti z dôvodu obáv o budúcnosť v krajine dlhodobo zmietanej ekonomickou recesiou. Ďalším faktorom môžu byť vysoké náklady spojené s výchovou dieťaťa a vysoká cena nehnuteľností.



Experti vláde radia, aby sa v boji s krízou zamerala na zmenu sociálnych a kultúrnych štruktúr, ktoré pôrodnosť podporujú.