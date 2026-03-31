Miera pôrodnosti v Taliansku klesla v roku 2025 na nové minimum
Regiónom s najnižšou mierou pôrodnosti bola v Taliansku Sardínia s priemerom 0,85 dieťaťa na ženu.
Autor TASR
Rím 31. marca (TASR) - Miera pôrodnosti v Taliansku klesla v roku 2025 na nové minimum 1,14 dieťaťa na ženu. Jednu z najnižších úrovní pôrodnosti na svete ukazujú oficiálne údaje zverejnené v utorok, ktoré potvrdzujú rýchle starnutie populácie v Taliansku, píše TASR podľa agentúry AFP.
Údaje talianskeho národného štatistického úradu (ISTAT) tiež ukázali, že v krajine je jedna z najvyšších mier očakávanej dĺžky života v Európe – 81,7 roka u mužov a 85,7 roka u žien.
Sociologička Chiara Saracenová pre AFP uviedla, že materstvo ženy odkladajú z finančných dôvodov vzhľadom na neisté podmienky pre mladých ľudí. „Pre ženy je to ešte ťažšie, pretože v Taliansku zostáva rozdelenie domácich prác (medzi mužmi a ženami) veľmi nerovnomerné,“ vysvetlila.
„Nikto tu už nehovorí, že ‚matky by nemali pracovať‘, ale očakáva sa od nich, že sa budú starať o deti,“ povedala.
Taliansko bolo podľa rebríčka Svetovej banky vychádzajúceho z údajov z roku 2023 jednou z desiatich krajín s najnižšou mierou pôrodnosti spolu s Čínou, Japonskom a Poľskom. Miera pôrodnosti v EÚ ako celku klesla z 1,57 dieťaťa na ženu v roku 2010 na 1,34 v roku 2024.
Regiónom s najnižšou mierou pôrodnosti bola v Taliansku Sardínia s priemerom 0,85 dieťaťa na ženu. Veľkosť populácie krajiny zostala v roku 2025 v porovnaní s rokom 2024 vo všeobecnosti stabilná vďaka imigrácii. Počet prisťahovalcov zo zahraničia sa zvýšil o 188.000, zatiaľ čo počet obyvateľov Talianska sa znížil o 189.000.
Údaje talianskeho národného štatistického úradu (ISTAT) tiež ukázali, že v krajine je jedna z najvyšších mier očakávanej dĺžky života v Európe – 81,7 roka u mužov a 85,7 roka u žien.
Sociologička Chiara Saracenová pre AFP uviedla, že materstvo ženy odkladajú z finančných dôvodov vzhľadom na neisté podmienky pre mladých ľudí. „Pre ženy je to ešte ťažšie, pretože v Taliansku zostáva rozdelenie domácich prác (medzi mužmi a ženami) veľmi nerovnomerné,“ vysvetlila.
„Nikto tu už nehovorí, že ‚matky by nemali pracovať‘, ale očakáva sa od nich, že sa budú starať o deti,“ povedala.
Taliansko bolo podľa rebríčka Svetovej banky vychádzajúceho z údajov z roku 2023 jednou z desiatich krajín s najnižšou mierou pôrodnosti spolu s Čínou, Japonskom a Poľskom. Miera pôrodnosti v EÚ ako celku klesla z 1,57 dieťaťa na ženu v roku 2010 na 1,34 v roku 2024.
Regiónom s najnižšou mierou pôrodnosti bola v Taliansku Sardínia s priemerom 0,85 dieťaťa na ženu. Veľkosť populácie krajiny zostala v roku 2025 v porovnaní s rokom 2024 vo všeobecnosti stabilná vďaka imigrácii. Počet prisťahovalcov zo zahraničia sa zvýšil o 188.000, zatiaľ čo počet obyvateľov Talianska sa znížil o 189.000.