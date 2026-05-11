Miera sobášnosti vo Fínsku rastie, rozvodovosť klesá
Autor TASR
Helsinki 11. mája (TASR) - V uplynulom roku vzrástol vo Fínsku záujem párov o sobáš. V krajine uzavreli 22.082 manželstiev, čo je o 662 viac ako v roku 2024. Najprudší nárast (o 21 percent) bol medzi ženskými pármi, píše TASR podľa fínskeho verejnoprávneho vysielateľa YLE.
Fínsko je známe tým, že veľa párov žije bez sobáša, pretože spoločenský tlak na jeho uzavretie je menší ako v južnej alebo vo východnej Európe.
Počet sobášov najprudšie vzrástol medzi ľuďmi vo veku 25 až 34 rokov, pričom priemerný vek pri prvom sobáši sa mierne znížil na 32,6 roka u žien a 34,4 roka u mužov. Väčšina párov sa vlani rozhodla pre civilný obrad.
Najobľúbenejším mesiacom na svadby zostáva august, nasleduje júl a jún, ale v porovnaní s rokom 2024 sa zvýšil o 40 percent počet májových svadobných obradov.
Minulý rok sa rozvodom skončilo 11.795 manželstiev, v roku 2024 to bolo 11.869. Priemerný vek pri rozvode po prvom manželstve bol u žien 42,6 roka a u mužov 44,7 roka. Páry, ktoré sa v minulom roku rozviedli, žili v manželstve v priemere 12,6 roka.
