Mierne zemetrasenie v Los Angeles, škody a zranenia nezaznamenali

New York 18. septembra (TASR) - Slabšie zemetrasenie s magnitúdou 4,3 postihlo v noci na sobotu metropolitnú oblasť amerického veľkomesta Los Angeles, bezprostredne však neboli hlásené ani väčšie materiálne škody, ani zranenia obyvateľov aglomerácie. Píše o tom agentúra AP s odvolaním sa na americkú geologickú službu USGS.



Otrasy zeme boli zaznamenané v piatok večer krátko po 19.58 h miestneho času (sobota 04.58 h SELČ) neďaleko losangeleského predmestia Carson, približne 34 kilometrov juhovýchodne od centrálnej časti súmestia. Epicentrum zemetrasenia bolo v hĺbke asi 14 kilometrov, spresňuje geofyzikálny inštitút na svojej webovej stránke.



"Zemetrasenia podobnej intenzity sa hocikde v Južnej Kalifornii vyskytnú priemerne každých pár mesiacov," povedala pre losangeleskú televíziu KCBS-TV seizmologička Lucy Jonesová. "Nič, čo by sa vymykalo z normálu: keď sa zachveje zem niekde v strednej časti Losangeleskej panvy, pocíti to viacej ľudí a sú z toho hneď aj bombastickejšie zprávy," dodala americká prírodovedkyňa.