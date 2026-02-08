< sekcia Zahraničie
Mierny nárast pôrodnosti v Chorvátsku podľa demografov nemení pokles
Autor TASR
Záhreb 8. februára (TASR) - Chorvátsko v roku 2025 po niekoľkých rokoch poklesu zaznamenalo mierny nárast počtu živonarodených detí. Podľa demografov to nemení dlhodobý nepriaznivý demografický trend, píše TASR podľa agentúry Hina.
Údajov Národného štatistického úradu (DZS) ukazujú, že v roku 2025 sa narodilo 32.385 detí, čo je o 527 viac ako rok predtým. V roku 2024 sa narodilo najmenej detí za posledné desaťročie.
Minister pre demografiu a imigráciu Ivan Šipič nárast spája s účinkami demografických opatrení vlády, ako sú rodičovská a otcovská dovolenka a vyššie materské a rodičovské dávky. Podľa neho to uľahčuje rodičom rozhodovanie o rozšírení rodiny.
„Predbežné údaje za rok 2025 nie sú výnimočné. Ide len o zníženie intenzity negatívneho trendu, nie o jeho zvrátenie. Chorvátsko naďalej zaznamenáva výrazný prirodzený pokles populácie,“ povedal demograf Ivo Turk z Inštitútu spoločenských vied Iva Pilara.
Podľa neho sa štatistický význam miernej zmeny dá zhodnotiť až s odstupom niekoľkých rokov. „Môže to byť dôsledok prirodzených výkyvov alebo možno začiatok zmiernenia dlhodobého negatívneho trendu,“ vysvetlil.
Podobnú interpretáciu ponúka aj demograf z Ekonomickej fakulty v Záhrebe Ivan Šipin. Podľa neho nie je rozdiel v počte narodených detí o niekoľko sto v populácii ako má Chorvátsko (3,83 milióna) nič nezvyčajné.
Výkyv o jedno až dve percentá nepovažuje za nič nezvyčajné ani v dlhodobom trende, najmä ak „do reprodukčného veku vstupujú menšie skupiny žien,“ pripomenul. Môže to byť aj výsledok tzv. tempo efektu, čiže plnenie odložených plánov na rodičovstvo.
Podľa prognóz Eurostatu počet pôrodov v Chorvátsku môže do polovice storočia klesnúť na ročný priemer približne 25.000, zatiaľ čo počet úmrtí sa zachová okolo 50.000, čo znamená výrazný prirodzený pokles populácie.
