Mierotvorcov OSN zadržali na hraniciach Izraela pre pašovanie drog

Suva 29. júna (TASR) - Organizácia Spojených národov prisľúbila vo štvrtok, že dôkladne vyšetrí incident, v rámci ktorého pre pašovanie drog zadržal Izrael fidžijských mierotvorcov OSN. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Troch príslušníkov modrých baretov z pozorovateľskej misie OSN v Golandských výšinách (UNDOF) zadržali v nedeľu na hraniciach a obvinili ich, že prevážali fľaše s tekutým kokaínom.



"Záležitosťou sa zaoberáme, aby sme preverili okolnosti a zistili viac detailov," uviedol hovorca OSN.



Fidži potvrdilo, že zadržaní vojaci slúžili v jeho prápore síl OSN. Podľa fidžijského veliteľa generálmajora Roa Jonea Kalouniwaia sa zadržaní vojaci vracali z dovolenky v Jordánsku.



"So všetkými dotyčnými vojakmi sa bude zaobchádzať v súlade s vojenským právom a zákonmi Fidži," uviedol Kalouniwaia v pondelkovom vyhlásení. Zároveň prisľúbil "nulovú toleranciu" pre akékoľvek kriminálne aktivity.



Fidžijské úrady uviedli, že sú v kontakte s úradmi v Izraeli a že do regiónu vyšlú vyšetrovací tím.



Izrael uviedol, že v nedeľu počas rutinnej kontroly na hraničnom priechode cez rieku Jordán pohraničníci zastavili troch zamestnancov OSN slúžiacich na sýrskych hraniciach. Podozrenie vyvolali ich súpravy na výrobu parfumov, ktoré obsahovali fľaše s tekutým kokaínom.



Sýrske Golanské výšiny Izrael obsadil počas šesťdňovej vojny v roku 1967. V roku 1974 boli do nárazníkovej zóny vyslaní vojaci OSN, aby tam dohliadali na dodržiavanie prímeria. Pozorovateľskú misiu UNDOF tvorí asi tisícčlenný kontingent vojakov z asi z desiatich krajín vrátane Fidži, Argentíny, Írska či Nepálu.