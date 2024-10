Mierová misia OSN bola informovaná o plánovaných Izraela v Libanone

Bejrút 1. októbra (TASR) - Mierovú misiu OSN v Libanone (UNIFIL) izraelská armáda vopred informovala o svojom zámere vykonať obmedzené pozemné vpády do Libanonu. Misia UNIFIL to uviedla v utorkovom vyhlásení s tým, že mierové sily napriek aktuálnemu vývoju zostávajú na svojich pozíciách. Vyzvala tiež všetky zapojené strany, aby sa zdržali činov, ktoré by situáciu mohli eskalovať, píše TASR podľa agentúry Reuters.



Izraelská armáda po vyše týždni trvajúcom bombardovaní cieľov Hizballáhu v Libanone spustila v noci na utorok "lokalizované pozemné útoky na bašty" proiránskeho militantného hnutia. Hovorca armády Daniel Hagari povedal, že Hizballáh premenil pohraničné libanonské dediny na vojenské základne, z ktorých je pripravený útočiť na Izrael.



Dočasný libanonský premiér Nadžíb Míkátí v reakcii na izraelskú ofenzívu vyhlásil, že Libanon stojí pred jedným z najnebezpečnejších období vo svojej histórii. V krajine je podľa neho "v dôsledku ničivej vojny, ktorú vedie Izrael," vysídlených už približne milión ľudí.



Na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1701 bola v roku 2006 ukončená mesiac trvajúca vojna medzi Hizballáhom a Izraelom. Rezolúcia vyzvala na úplné stiahnutie Izraela z južného Libanonu a na to, aby libanonská armáda a mierové jednotky OSN boli jedinými ozbrojenými silami južne od rieky Lítání.



Hovorca izraelskej armády tvrdí, že rezolúcie BR OSN po desaťročia vyzývajú Libanon, aby zaistil, že sa na jeho území nebudú nachádzať iné ako vládne ozbrojené jednotky.



"Osemnásť rokov po prijatí rezolúcie č. 1701 je Hizballáh najväčšou neštátnou armádou na svete a južný Libanon je plný teroristov a zbraní Hizballáhu. Ak Libanon a medzinárodné spoločenstvo nedokážu vytlačiť Hizballáh od (izraelských) hraníc, nemáme inú možnosť, ako to urobiť sami," uviedol Hagari.



Zdôraznil, že izraelská pozemná ofenzíva nie je vojnou proti Libanončanom, ale proti Hizballáhu. Armáda podľa Hagariho prijíma opatrenia, aby zabránila ohrozeniu libanonských civilistov.



Misia UNIFIL v utorok pripomenula Izraelu, že akékoľvek prekročenie hranice Libanonu je porušením libanonskej suverenity a územnej celistvosti a tiež porušením rezolúcie BR OSN.