Mierové jednotky OSN ostanú napriek výzve Izraela na juhu Libanonu

Bejrút 5. októbra (TASR) - Mierové jednotky OSN v Libanone v sobotu vyhlásili, že neopustia svoje pozície na juhu krajiny napriek izraelskej požiadavke o premiestnenie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Izraelská armáda 30. septembra upovedomila dočasné sily OSN v Libanone (UNIFIL) o svojich zámeroch podniknúť obmedzené pozemné vpády do Libanonu. Taktiež žiadali, aby sme sa premiestnili z niektorých našich pozícií," uviedli dočasné sily OSN a oznámili, že členovia mierových jednotiek zostávajú na všetkých svojich pozíciách.



"Pravidelne upravujeme naše pozície a aktivity a máme pripravené náhradné plány, ktoré môžeme využiť v prípade nutnosti," uviedli UNIFIL.



Izrael od 23. septembra zintenzívnil svoju vojenskú kampaň proti libanonskému militantného hnutiu Hizballáh, pričom pri svojich útokoch zabil viac ako 1110 ľudí. Státisíce ľudí kvôli útokom opustili svoje domovy v Libanone.



"Naďalej naliehame na Libanon a Izrael, aby sa znova zaviazali k dodržiavaniu rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) č. 1701 - skutkami, nielen slovami, ako jediného uskutočniteľného riešenia na obnovu stability v regióne," dodali UNIFIL.



Na základe rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1701 bola v roku 2006 ukončená mesiac trvajúca vojna medzi Hizballáhom a Izraelom. Rezolúcia vyzvala na úplné stiahnutie Izraela z južného Libanonu a na to, aby libanonská armáda a mierové jednotky OSN boli jedinými ozbrojenými silami južne od rieky Lítání.



UNIFIL založili v roku 1978. Ich úlohou je dozerať na libanonsko-izraelskú hranicu. Mandát tejto misie sa každoročne obnovuje. Pôsobí v nej viac ako 10.000 príslušníkov. Mierovú misiu zriadila BR OSN so zámerom dohliadať na stiahnutie izraelských vojsk z Libanonu a obnovenie mieru. Mala tiež pomôcť libanonskej vláde obnoviť svoju moc v oblasti.