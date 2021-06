Mierové misie OSN sú ohrozené, členské štáty im neschválili rozpočet

New York 29. júna (TASR) - Mierovým misiám OSN vo svete hrozí zmrazenie ich aktivít, ak 193 členských štátov OSN do 1. júla nedospeje k dohode o ich financovaní na najbližší rok. Podľa agentúry AFP na to v pondelok upozornili nemenovaní diplomati.



Spresnili, že uzavretiu dohody zabránili Čína a africké krajiny, ktoré na poslednú chvíľu predložili niekoľko nových požiadaviek.



Rozpočet pre mierové operácie - vo svete ich je momentálne asi 20 za účasti približne 100.000 príslušníkov mierových zborov OSN - dosahuje asi 6,5 miliardy dolárov, ktorými je krytých 12 mesiacov činnosti počínajúc vždy 1. júlom.



Počas tlačovej videokonferencie námestník generálneho tajomníka OSN pre mierové operácie Jean-Pierre Lacroix pripomenul, že už minulý rok boli tieto rokovania medzi členskými krajinami komplikované. Boli však uzatvorené dohodou 23. júna 2020, týždeň pred konečným termínom.



Tento rok "existuje riziko, že istý čas, až do rozhodnutia Valného zhromaždenia OSN o rozpočtoch (pre misie), sa naše misie obmedzia výlučne na opatrenia na ochranu personálu," uviedol.



"Je to znepokojujúca možnosť, najmä v kontexte, keď sa väčšina našich misií odohráva vo veľmi zložitom, problematickom a nebezpečnom prostredí," uviedol Lacroix.



Na otázku AFP o absencii dohody na Valnom zhromaždení OSN hovorca Spojených národov Stéphane Dujarric uviedol, že o situácii boli informované mierové misie, ktoré dostali za úlohu vypracovať pohotovostné plány - pre prípad, že by došlo k pozastaveniu ich činnosti.



"Čakáme na rozhodnutie členských štátov a dúfame, že sa rozhodnú čo najskôr," uviedol Dujarric, pričom zdôraznil, že bez dohody by misie už od štvrtka už neboli schopné žiadnych prípadných platieb.



"Ak nebude prijaté rozhodnutie Valného zhromaždenia, generálny tajomník môže prijať iba finančné záväzky na zaistenie bezpečnosti a ochrany personálu a príslušníkov mierových síl" a na ochranu majetku OSN, vysvetlil Dujarric.



"Obmedzením operácií by sa obmedzila aj schopnosť misií vykonávať svoj mandát," dodal. Ide napríklad aj o podporu hostiteľských krajín v reakcii na pandémiu choroby COVID-19 a ochranu civilistov.



Rozpočet pre mierové operácie je oddelený od ročného rozpočtu na prevádzku OSN (3,07 miliardy dolárov), ktorý sa schvaľuje na rok - vždy od januára do decembra -, pričom to tiež často sprevádzajú komplikované diskusie na poslednú chvíľu.