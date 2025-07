Mierové rokovania medzi Thajskom a Kambodžou sprostredkuje Malajzia

Kuala Lumpur 27. júla (TASR) - Thajsko a Kambodža sa dohodli, že Malajzia sprostredkuje rokovania o prímerí v súvislosti s pohraničným konfliktom, ktorý medzi krajinami vypukol vo štvrtok, oznámil v nedeľu malajzijský minister zahraničných vecí Mohamad Hasan. Pre štátnu tlačovú agentúru Bernama potvrdil, že premiéri Kambodže aj Thajska by mali pricestovať do Malajzie v pondelok večer. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



„Majú plnú dôveru v Malajziu a požiadali ma, aby som bol sprostredkovateľom,“ uviedol Hasan a dodal, že hovoril s kambodžským premiérom Hun Manetom ako aj thajským úradujúcim premiérom Pchúmtchamom Véčajačajom. Podľa šéfa malajzijskej diplomacie sa zhodli, že do tejto otázky by nemala zasahovať žiadna iná krajina.



Dlhoročný spor medzi Thajskom a Kambodžou o vymedzenie hranice v oblasti známej ako Smaragdový trojuholník eskaloval vo štvrtok a doposiaľ si vyžiadal najmenej 34 obetí. Podľa agentúry AFP bolo v jeho dôsledku vysídlených už viac ako 200.000 ľudí.



Americký prezident Donald Trump v sobotu na sociálnej sieti Truth Social oznámil, že telefonoval s premiérmi Thajska aj Kambodže a obaja prejavili záujem ukončiť tento spor. Aj napriek tomu však boje v nedeľu pokračovali.