Mierové rozhovory s vodcami vzbury v Mali sú na dobrej ceste

Bamako 23. augusta (TASR) - Delegácia Združenia krajín západnej Afriky (ECOWAS) sa v sobotu v Mali stretla s vodcami vojenskej vzbury v tejto západoafrickej krajine, ktorí v utorok zadržali jej prezidenta Ibrahima Boubacara Keitu a prinútili ho podať demisiu. Cieľom návštevy ECOWAS-u je prostredníctvom rozhovorov so vzbúrencami pomôcť navrátiť ústavný poriadok v krajine a Keitu do úradu hlavy štátu. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.



Rozhovor medzi členmi delegácie ECOWAS-u na čele s bývalým prezidentom Nigérie Goodluckom Jonathanom a vzbúrencami z Národného výboru pre spásu ľudu (CNSP) trval podľa AFP približne polhodinu.



Vyslanci ECOWAS-u sa následne stretli aj Keitom a ďalšími vládnymi činiteľmi, ktorí sú spoločne s ním stále v zajatí. "Videli sme ho (Keitu) a má sa veľmi dobre," povedal Jonathan. Jonathan však v súvislosti s doterajším vývojom rozhovorov neuviedol žiadne podrobnosti. Podľa neho však "prebiehajú dobre".



AFP ďalej uvádza, že podľa predstaviteľov CNSP na nich zanechali členovia delegácie ECOWAS-u "dobrý dojem" a rozhovory sú na dobrej ceste.



V Mali sa od začiatku júna pravidelne konali protesty, ktorých účastníci žiadali odstúpenie 75-ročného prezidenta. Opozícia Keitu obviňuje zo zastrašovania a kupovania hlasov počas aprílových parlamentných volieb, v ktorých jeho vláda získala väčšinu.



Na situáciu v Mali reagovala v stredu aj Bezpečnostná rada OSN (BR OSN), ktorá vzbúrencov vyzvala, aby zadržiavaných malijských predstaviteľov bezodkladne prepustili a "vrátili sa do kasární".