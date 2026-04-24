Mierové sily na juhu Libanonu vymenili zničenú sochu Ježiša Krista
Autor TASR
Bejrút 24. apríla (TASR) - Talianski vojaci pôsobiaci v rámci mierovej misie Organizácie Spojených národov (OSN) v Libanone osadili vo štvrtok novú sochu Ježiša Krista, ktorú cez víkend zničili izraelskí vojaci. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú, píše TASR.
„Chcela by som sa poďakovať veliteľovi Diodatovi Abagnarovi a celému talianskemu kontingentu pôsobiacemu v Dočasných silách OSN v Libanone (UNIFIL) za rozhodnutie darovať libanonskej dedine Debel nový kríž,“ uviedla Meloniová vo svojom vyhlásení. „Fotografie sochy, ktorá bola odovzdaná komunite a umiestnená presne na mieste, kde pred pár dňami stála socha zničená izraelským vojakom, sú dojímavé a vysielajú silný odkaz nádeje, dialógu a mieru,“ zdôraznila.
Izraelské ozbrojené sily v noci na pondelok potvrdili pravosť fotografie zachytávajúcej vojaka v kresťanskej dedine Dabal, ako kladivom rozbíja sochu Ježiša Krista, ktorá spadla z dreveného kríža. Obaja izraelskí vojaci, ktorí sa na tom podieľali, boli odvolaní zo služby a na 30 dní umiestnení do väzenia.
Armáda Izraela vyjadrila „hlboké poľutovanie nad incidentom a zdôraznila, že jej operácie v Libanone sú zamerané výlučne proti teroristickej organizácii Hizballáh a iným teroristickým skupinám, a nie proti libanonským civilistom“.
