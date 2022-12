Mierové sily NATO vyšetrujú streľbu na severe Kosova

Priština 26. decembra (TASR) - Mierové sily Severoatlantickej aliancie v pondelok uviedli, že vyšetrujú streľbu, ktorú zaznamenali v nedeľu v severnej časti Kosova, kde v súčasnosti prebiehajú násilné demonštrácie. Srbsko v reakcii na tento incident vyslalo k hraniciam s Kosovom veliteľa armády Milana Mojsiloviča. TASR informuje podľa správ agentúr AP a AFP.



K streľbe došlo v nedeľu večer pri obci Zubin Potok na severe Kosova, kde etnickí Srbi v uplynulých dvoch týždňoch intenzívne demonštrovali proti nespravodlivému postupu vlády v Prištine.



Mierové sily misie KFOR, ktorú vedie NATO, uviedli, že k incidentu došlo v tesnej blízkosti jednej z ich hliadok. Podľa ich vyhlásenia neboli po streľbe hlásené zranenia a v súčasnosti pracujú na objasnení všetkých faktov.



"Pre všetkých zúčastnených je dôležité vyhnúť sa akejkoľvek rétorike alebo činom, ktoré môžu spôsobiť napätie a eskalovať situáciu... Od všetkých aktérov očakávame, že budú hľadať najlepšie riešenie na zaistenie bezpečnosti a ochrany všetkých komunít," napísala misia KFOR vo vyhlásení.



Veliteľ srbskej armády Mojsilovič v nedeľu povedal, že situácia v oblasti je komplikovaná a zložitá. Dodal, že prítomnosť srbskej armády pozdĺž hraníc je nevyhnutná.



Mojsilovič po rozhovore so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom odcestoval do obce Raška, ktorá leží asi 10 kilometrov od hraníc s Kosovom. "Úlohy, ktoré má srbská armáda... sú presné, jasné a budú splnené," povedal



Srbi žijúci na severe Kosova, pobúrení zatknutím bývalého policajta, zablokovali 10. decembra hlavné cesty a paralyzovali dopravu cez dva hraničné priechody so Srbskom.



Kosovo, ktoré obývajú prevažne etnickí Albánci, vyhlásilo v roku 2008 nezávislosť od Srbska. Belehrad to však odmieta uznať a doteraz považuje Kosovo za súčasť svojho územia. Nezávislosť Kosova neuznáva ani päť členských krajín EÚ: Cyprus, Grécko, Rumunsko, Slovensko a Španielsko.