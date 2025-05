Mieroví aktivisti v Deň Jeruzalema rozdávali v uliciach kvety

Jeruzalem 26. mája (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok počas zasadnutia svojej vlády pri príležitosti Dňa Jeruzalema sľúbil, že toto mesto zostane nerozdelené a pod správou Izraela. Zasadnutie vlády sa výnimočne konalo v palestínskej štvrti Silwán vo východnom Jeruzaleme, anektovanom a okupovanom Izraelom, informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI), píše TASR.



Dňom Jeruzalema si Izrael pripomína dobytie východného Jeruzalema počas vojny v roku 1967. V tento deň sa v Jeruzaleme obvykle konajú pochody izraelských nacionalistov, ktorých trasa vedie aj palestínskymi štvrťami.



Po minulé roky izraelské úrady nariadili obchodníkom v Starom meste, aby v Deň Jeruzalema zatvorili svoje prevádzky. Tento rok tak úrady neurobili, ale mnohí palestínski obchodníci aj tak nechali svoje obchody, reštaurácie a kaviarne zavreté zo strachu pred násilnosťami.



Podľa agentúry AFP skupiny mladíkov s izraelskými vlajkami, ktorí sa v pondelok vydali na pochod ulicami mesta, podľa očakávania vyvolávali potýčky s okoloidúcimi Palestínčanmi, prizerajúcimi sa obchodníkmi, ale aj izraelskými aktivistami a políciou. Niektorí z účastníkov pochodu na Palestínčanov pľuli a urážali ich alebo sa pokúšali vniknúť aj do ich domov. Polícia zadržala najmenej dvoch mladíkov.



V Starom meste sa však v pondelok ráno konala aj akcia odporcov anexie: jej účastníci rozdávali okoloidúcim kvety, informovala AFP.



Spoluorganizátorka akcie Orly Erez-Lichovská z Izraelského centra pre náboženskú činnosť (IRAC) uviedla, že účastníci mierového podujatia „nechcú akceptovať, že tento deň je poznačený násilím a rasizmom“, a dodala, že chcú reprezentovať „hlas židov za iný obraz Jeruzalema“. Niektorí Palestínčania ponúkané kvety prijali, doplnila AFP.



K napätiu v Jeruzaleme tento rok prispela aj návšteva kontroverzného izraelského ministra národnej bezpečnosti Itamara Ben Gvira v areáli mešity al-Aksá - židmi nazývanom Chrámová hora -, kde sa podľa vlastných slov modlil za víťazstvo Izraela vo vojne proti palestínskemu hnutiu Hamas a za návrat rukojemníkov zavlečených do Pásma Gazy po útoku palestínskych kománd na juh Izraela zo 7. októbra 2023.



Ben Gvirove návštevy tohto miesta už v minulosti vyvolali hnev Palestínčanov a ich podporovateľov. Mešita al-Aksá je tretím najposvätnejším miestom islamu a symbolom palestínskej národnej identity. Zároveň však ide o najposvätnejšie miesto judaizmu, hoci židia majú zákaz modliť sa tam.



Izrael považuje celý Jeruzalem vrátane anektovanej východnej časti za svoje nedeliteľné hlavné mesto. Medzinárodné spoločenstvo to však neuznáva a Palestínčania chcú, aby sa východný Jeruzalem stal hlavným mestom ich budúceho štátu.