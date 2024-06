Mierovú cenu Nemeckého knižného obchodu udelili Anne Applebaumovej

Frankfurt 25. júna (TASR) - Americká novinárka Anne Applebaumová sa stala laureátkou Mierovej ceny Nemeckého knižného obchodu za rok 2024. Podľa agentúry DPA to v utorok oznámila nadačná rada rozhodujúca o ocenení, informuje TASR.



Táto cena sa tradične odovzdáva na záver knižného veľtrhu vo Frankfurte nad Mohanom, ktorý je jedným z najväčších svetových podujatí vydavateľského priemyslu. Tento rok by sa slávnostné odovzdanie ceny malo konať 20. októbra.



Nadačná rada v prípade Applebaumovej ocenila, že "v čase, keď sú demokratické hodnoty a úspechy čoraz viac karikované a napádané, je jej práca stelesnením eminentného a nevyhnutného príspevku k zachovaniu demokracie a mieru".



Applebaumová je kritičkou autoritárskych režimov a už dávno varovala pred hrozbou násilnej expanzívnej politiky zo strany ruského prezidenta Vladimira Putina, doplnila DPA.



Dlhé roky sa ako novinárka a spisovateľka venuje problematike Sovietskeho zväzu, Ruska a východnej Európy. Je členkou pravicovo orientovaného think tanku American Enterprise Institute, mala blízko k administratíve prezidenta Georgea W. Busha a píše pre mesačník The Atlantic.



V roku 2004 získala Pulitzerovu cenu v kategórii literatúry faktu za knihu Gulag: A History. V rovnakej kategórii získala v roku 2012 aj americkú knižnú cenu - National Book Award -, a to za knihu Iron Curtain: The Crushing of Eastern Europe, 1945-1956.



V slovenčine alebo češtine vyšli Applebaumovej knihy: Červený hladomor, Gulag, Súmrak demokracie, Železná opona či Mezi východem a západem.



Manželom Applebaumovej je poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski, s ktorým majú synov Aleksandra a Tadeusza. Spolu s manželom žije v Chobieline v Kujavsko-pomoranskom vojvodstve, kde si kúpili a opravili klasicistický kaštieľ.



DPA pripomenula, že Mierovú cenu nemeckého knižného priemyslu vlani získal britský spisovateľ Salman Rushdie.