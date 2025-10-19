< sekcia Zahraničie
Mierovú cenu nemeckých kníhkupcov získal historik Karl Schlögel
Schlögel vo svojej výnimočnej tvorbe spája empirickú historiografiu s osobnými skúsenosťami.
Autor TASR
Berlín 19. októbra (TASR) - Nemecký historik a esejista Karl Schlögel, prominentný kritik ruského prezidenta Vladimira Putina, si v nedeľu na Frankfurtskom knižnom veľtrhu prevzal Mierovú cenu nemeckých kníhkupcov. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry DPA.
Ocenenie udeľuje od roku 1950 Nemecký spolok vydavateľov a kníhkupcov. Slávnostné odovzdávanie ceny, ktorú v súčasnosti sprevádza prémia 250.000 eur, sa každoročne uskutočňuje v bývalom Kostole sv. Pavla vo Frankfurte nad Mohanom.
Tento 77-ročný expert na Rusko „neustále stanovuje nové štandardy v živom a dynamickom písaní o histórii“, uviedla porota. „Keby sme čítali Karla Schlögela včaššie a častejšie, možno by sme mnohé veci pochopili skôr,“ povedala predsedníčka spolku Karin Schmidtová-Friderichsová.
Schlögel vo svojej výnimočnej tvorbe spája empirickú historiografiu s osobnými skúsenosťami. Ako vedec a pozorovateľ, archeológ modernity a seizmograf spoločenských zmien skúmal mestá i krajiny strednej a východnej Európy už dávno pred pádom železnej opony, uvádza sa na webovej stránke spolku.
Svojimi dielami Schlögel umiestnil mestá Kyjev, Odesa, Ľvov a Charkov na mentálnu mapu svojich čitateľov. Opakovane tiež charakterizoval Petrohrad a Moskvu ako európske mestá. Jeho jedinečný rozprávačský štýl kombinuje pozorovanie, prehľad a cit, čo mu umožňuje účinne spochybňovať existujúce predsudky a zároveň prebúdzať zvedavosť svojich čitateľov.
Po anexii Krymu Ruskom sa Schlögel zameral na Ukrajinu. Bol jedným z prvých, ktorí varovali pred agresívnou expanzionistickou politikou Putina a jeho autoritársko-nacionalistickými nárokmi na moc. Schlögel naďalej potvrdzuje miesto Ukrajiny v Európe a vyzýva na jej obranu ako na nevyhnutnú súčasť spoločnej budúcnosti.
Jeho trvalé posolstvo je jasné a naliehavé: bez slobodnej Ukrajiny nemôže byť v Európe mier, uvádza nemecký spolok.
Ocenenie udeľuje od roku 1950 Nemecký spolok vydavateľov a kníhkupcov. Slávnostné odovzdávanie ceny, ktorú v súčasnosti sprevádza prémia 250.000 eur, sa každoročne uskutočňuje v bývalom Kostole sv. Pavla vo Frankfurte nad Mohanom.
Tento 77-ročný expert na Rusko „neustále stanovuje nové štandardy v živom a dynamickom písaní o histórii“, uviedla porota. „Keby sme čítali Karla Schlögela včaššie a častejšie, možno by sme mnohé veci pochopili skôr,“ povedala predsedníčka spolku Karin Schmidtová-Friderichsová.
Schlögel vo svojej výnimočnej tvorbe spája empirickú historiografiu s osobnými skúsenosťami. Ako vedec a pozorovateľ, archeológ modernity a seizmograf spoločenských zmien skúmal mestá i krajiny strednej a východnej Európy už dávno pred pádom železnej opony, uvádza sa na webovej stránke spolku.
Svojimi dielami Schlögel umiestnil mestá Kyjev, Odesa, Ľvov a Charkov na mentálnu mapu svojich čitateľov. Opakovane tiež charakterizoval Petrohrad a Moskvu ako európske mestá. Jeho jedinečný rozprávačský štýl kombinuje pozorovanie, prehľad a cit, čo mu umožňuje účinne spochybňovať existujúce predsudky a zároveň prebúdzať zvedavosť svojich čitateľov.
Po anexii Krymu Ruskom sa Schlögel zameral na Ukrajinu. Bol jedným z prvých, ktorí varovali pred agresívnou expanzionistickou politikou Putina a jeho autoritársko-nacionalistickými nárokmi na moc. Schlögel naďalej potvrdzuje miesto Ukrajiny v Európe a vyzýva na jej obranu ako na nevyhnutnú súčasť spoločnej budúcnosti.
Jeho trvalé posolstvo je jasné a naliehavé: bez slobodnej Ukrajiny nemôže byť v Európe mier, uvádza nemecký spolok.