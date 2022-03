Mierovú iniciatívu prevzali izraelské a palestínske ženy a matky

Jericho 25. marca (TASR) - Na pobreží Mŕtveho mora sa v piatok konala mierová konferencia, na ktorej sa stretli zástupkyne dvoch veľkých ženských hnutí z Izraela a palestínskych území.



Ako informovala agentúra AFP, stovky aktivistiek z palestínskej iniciatívy Ženy slnka a z izraelského hnutia Ženy za mier sa dohodli na partnerskej spolupráci. Zaviazali sa, že budú pokračovať v presadzovaní mieru napriek stagnácii mierových rokovaní na oficiálnej politickej úrovni.



"My, ženy a matky z oboch strán, ktoré dennodenne zažívame bolesť pre vojny, sme sa rozhodli povedať DOSŤ a urobiť všetko pre ukončenie konfliktu a pre vyvinutie tlaku na lídrov oboch strán, aby obnovili rokovania," uvádza sa vo vyhlásení.



AFP pripomenula, že mierové rokovania medzi Izraelom a Palestínčanmi sú v podstate zastavené.



Izraelský premiér Naftali Bennett, ktorý je proti palestínskej štátnosti, vylúčil oficiálne mierové rozhovory počas svojho funkčného obdobia. Tvrdí však, že je odhodlaný rozšíriť ekonomické príležitosti pre Palestínčanov na Izraelom okupovanom západnom brehu Jordánu.



Vzťahy medzi Izraelom a palestínskou samosprávou vedenou prezidentom Mahmúdom Abbásom sa v posledných mesiacoch mierne zlepšili - súvisí to so sériou stretnutí na vysokej úrovni, vrátane izraelského ministra obrany Bennyho Ganca, ktorý Abbása hostil vo svojom dome.



Do Izraela a na Západný breh sa na budúci týždeň chystá pricestovať aj americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, ktorý má v pláne rokovať s vedením Izraela i so zástupcami Palestínčanov.