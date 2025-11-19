< sekcia Zahraničie
Mierový plán USA počíta s tým, že Ukrajina odovzdá časť územia
Mierový plán je podľa Axiosu rozdelený do 28 bodov a podobne ako Trumpov plán pre Gazu pozostáva zo štyroch kategórií.
Autor TASR
Washington 19. novembra (TASR) - Spojené štáty údajne signalizovali ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, že musí akceptovať hlavné body v americkom mierovom pláne, ktorého cieľom je ukončiť vojnu na Ukrajine. Podľa zdrojov agentúry Reuters plán počíta s tým, že Ukrajina sa vzdá časti svojho územia, niektorých zbraní a obmedzí veľkosť svojej armády, píše TASR.
Portál Axios v stredu informoval, že Spojené štáty pripravili nový plán na ukončenie vojny na Ukrajine po vzore mierového plánu pre Gazu amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Kyjevský spravodajca denníka Financial Times v stredu napísal, že podľa jeho zdrojov bol plán pripravený narýchlo a odzrkadľuje maximalistické požiadavky Kremľa. Ukrajina by v rámci neho mala zredukovať armádu na polovicu, vzdať sa niektorých zbraní, odovzdať Rusku celý Donbas a vo funkcii by mal skončiť aj prezident Volodymyr Zelenskyj.
Mierový plán je podľa Axiosu rozdelený do 28 bodov a podobne ako Trumpov plán pre Gazu pozostáva zo štyroch kategórií - mier na Ukrajine, bezpečnostné záruky, bezpečnosť v Európe a budúca podoba amerických vzťahov s Ruskom a Ukrajinou.
Americký zdroj Axiosu uvádza, že hlavným strojcom plánu je osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff. Ten údajne „o ňom podrobne diskutoval“ s osobitným vyslancom ruského prezidenta Vladimira Putina Kirillom Dmitrijevom a predostrel ho aj šéfovi ukrajinskej bezpečnostnej rady Rustemovi Umerovi.
