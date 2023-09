Mierový vyslanec pápeža navštívi tento týždeň Peking

Vatikán 12. septembra (TASR) - Mierový vyslanec pápeža Františka kardinál Matteo Zuppi tento týždeň navštívi Peking, oznámil v utorok Vatikán. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Zuppiho návšteva Číny potrvá od stredy do piatku a "predstavuje ďalší krok v misií, ktorú si pápež želal na podporu humanitárnych iniciatív a hľadanie ciest vedúcich ku spravodlivému mieru", uviedol Vatikán vo vyhlásení. Nespomína v ňom však vojnu na Ukrajine, všíma si AFP.



Pápež požiadal v máji Zuppiho, aby viedol mierovú misiu zameranú na ukončenie vojny na Ukrajine. Kardinál sa v júni v Kyjeve stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a o niekoľko týždňov neskôr vycestoval aj do Moskvy.



V júli sa potom Zuppi stretol i s americkým prezidentom Joeom Bidenom, s ktorým hovoril o humanitárnych snahách Vatikánu na Ukrajine.



Zuppiho (67) zvolili vlani v máji za predsedu Talianskej biskupskej konferencie. Kardinál spolupracuje s katolíckym laickým spoločenstvom Sant'Egidio, ktorá sa okrem charitatívneho pôsobenia zapája aj do mimovládnej diplomacie a mierového úsilia.