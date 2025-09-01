< sekcia Zahraničie
Miersch: EÚ v rámci sankcií rokuje o zmrazených ruských aktívach
V EÚ je zmrazených približne 210 miliárd eur aktív ruskej centrálnej banky.
Autor TASR
Kyjev 1. septembra (TASR) - Vysokopostavený nemecký politik Matthias Miersch z poslaneckého klubu sociálnych demokratov (SPD) v pondelok vyhlásil, že „všetky možnosti sú otvorené“ pri využití zmrazených ruských aktív na podporu Ukrajiny v rámci Európskej únie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Miersch počas návštevy parlamentných lídrov nemeckých koaličných strán v Kyjeve naznačil, že otázka aktív by mohla byť predmetom diskusie v rámci prípravy nového balíka sankcií voči Rusku. Jens Spahn z kresťanskodemokratického bloku CDU/CSU zdôraznil, že „sa musia vyvodiť dôsledky“ za ruskú inváziu.
„V tejto súvislosti je potrebná diskusia o tom, či a ako možno tieto zmrazené aktíva použiť, napriek všetkým právnym pochybnostiam,“ povedal.
V EÚ je zmrazených približne 210 miliárd eur aktív ruskej centrálnej banky. Väčšina sa nachádza v centre cenných papierov Euroclear v Bruseli. Od minulého roka EÚ používa ich úrokové výnosy na financovanie dodávok zbraní a munície na Ukrajinu. Viacerí členovia EÚ sú skeptickí v prípade priameho vyvlastnenia aktív pre potenciálne právne problémy či odvetné opatrenia. Tento krok by mohol tiež viesť k strate dôvery zo strany ďalších krajín či investorov v Európe.
Cesta nemeckých politikov na Ukrajinu sa sústredí na rokovania o ďalšej podpore Nemecka a diplomatické úsilie na ukončenie vojny. Zároveň má demonštrovať jednotu na domácej politickej scéne po ťažkých začiatkoch vládnej koalície. Spahn dodal, že návšteva je odkazom pre Kremeľ, keďže ruský prezident Vladimir Putin podľa neho chce vojnu a odmieta mier. Zdôraznil, že ak Putin nepristúpi na rokovania, Nemecko je pripravené naďalej vojensky podporovať Ukrajinu.
