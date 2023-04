Miestni lekári: V Západnom Dárfúre možno dochádza k vojnovým zločinom

Chartúm 28. apríla (TASR) - Počas dvoch dní bojov, ktoré tento týždeň vypukli v hlavnom meste sudánskeho štátu Západný Dárfúr, zahynulo najmenej 74 ľudí. Podľa agentúry AFP to v piatok uviedol sudánsky odborový zväz lekárov.



Zväz dodal, že ide len o bilanciu obetí bojov v Džunajne, hlavnom meste zväzového štátu Západný Dárfúr, a aj to len za pondelok a utorok.



Počet obetí, ktoré si vyžiadali boje v ďalších dňoch tohto týždňa, lekári stále nie sú schopní potvrdiť, uviedla AFP citovaná agentúrou TASR.



Podľa spravodajskej televízie CNN zväz sudánskych lekárov vo štvrtok upozornil, že v Západnom Dárfúre zrejme dochádza k "vojnovým zločinom". Poukázal súčasne na "absenciu spravodlivosti" na miestnej úrovni, ako aj "množstvo ozbrojených jednotiek, rozširovanie ozbrojených milícií a pretrvávajúce zlyhania vojenskej vlády pri ochrane civilistov".



Lekárske odbory informovali, že terčom rabovania a podpaľačských útokov sa v Západom Dárfúre stali kryty pre civilistov, nemocnice, trhy, banky i kancelárie medzinárodných organizácií. V meste Džunajna už nefunguje žiadna z nemocníc, uviedla CNN s odvolaním sa na svedectvo jedného z lekárov.



Západný Dárfúr - jeden zo štátov sudánskej federácie ležiacom na krajnom západe krajiny — je jedným z ohnísk ozbrojených zrážok, ktoré v Sudáne vypukli 15. apríla medzi jednotkami armády generála Abdala Fattáha Burhána a obávaným polovojenským zoskupením Sily rýchlej podpory (RSF) generála Muhammada Hamdána Daklúa.



Obaja títo generáli zohrali kľúčovú úlohu v boji proti povstalcom v občianskej vojne v Dárfúre, ktorá sa začala v roku 2003: kým Burhán velil sudánskej armáde v Dárfúre, Daklú bol veliteľom jedných z mnohých arabských milícií džandžavíd, ktoré boli svojho času zapletené do porušovania ľudských práv a páchania ukrutností.



Podľa zdrojov OSN najnovšie násilnosti v Západnom Dárfúre vypukli medzi príslušníkmi národa Masalit, ktorý je afrického pôvodu, a skupinami obyvateľov arabského pôvodu. Západný Dárfúr je pritom známy častými potýčkami medzi jednotlivými etnikami.