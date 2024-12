Miestni poslanci v Londýne odmietli plány na novú čínsku ambasádu

Londýn 10. decembra (TASR) - Poslanci miestnej samosprávy v londýnskom East Ende v pondelok odmietli plány čínskej vlády na vybudovanie novej budovy veľvyslanectva. Argumentujú najmä bezpečnostným rizikom, ktoré by mohla nová čínska ambasáda predstavovať pre miestnych obyvateľov. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.



Čínska vláda historický komplex Royal Mint Court kúpila ešte pred šiestimi rokmi, kde plánuje otvoriť nové veľvyslanectvo. Zatiaľ však na to nezískala potrebné povolenia.



Peking na tomto mieste plánuje vybudovať komplex s rozlohou 576.000 štvorcových metrov, čo je takmer dvakrát viac ako má čínska ambasáda vo Washingtone. Zároveň to bude najväčší čínsky zastupiteľský úrad v Európe a portál Voice of America ho označil za "superambasádu". Okrem samotnej budovy veľvyslanectva bude v komplexe aj 225 rezidencií a kultúrne centrum.



Britská vláda v októbri uviedla, že konečné rozhodnutie o schválení čínskej žiadosti prijme ona, a nie miestne orgány. Bude však prihliadať aj na názory miestneho zastupiteľstva a obyvateľov. Zastupiteľstvo v mestskej časti Tower Hamlets však v pondelok jednomyseľne hlasovali proti čínskym zámerom.



Reuters pripomína, že čínski predstavitelia už britskej vláde viackrát vyjadrili nespokojnosť s pomalým postupom pri prideľovaní potrebných povolení. O tejto téme rokovali už aj britský premiér Keir Starmer a čínsky prezident Si Ťin-pching.