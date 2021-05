Za let do vesmíru sú ľudia ochotní zaplatiť aj 2 milióny eur

Washington 20. mája (TASR) - Za miesto na palube kozmickej lode Blue Origin, ktorá v júli tohto roku vyšle prvýkrát do vesmíru astronautov spoločne s jedným vesmírnym turistom, sú najvážnejší záujemcovia v online dražbe momentálne ochotní zaplatiť viac ako 2,1 milióna eur. Očakáva sa, že táto suma bude ešte stúpať. Informovala o tom v stredu tlačová agentúra AFP.



Záujemcovia majú čas predkladať svoje ponuky do 10. júna, keď sa končí prvá fáza tejto online dražby. O dva dni neskôr sa totiž bude konať jej finálové kolo, pričom výťažok poputuje charitatívnej nadácii spoločnosti Blue Origin.



Dražba sa začala 5. mája a prvá zverejnená ponuka, ktorej hodnota bola zhruba 1,1 milióna eur, bola známa v stredu ráno. Podľa Blue Origin sa do dražby zapojilo doteraz viac ako 5200 ľudí z 136 krajín.



Spoločnosť Blue Origin patriaca miliardárovi Jeffovi Bezosovi plánuje vyslať do kozmu ľudskú posádku 20. júla tohto roku.



Let bude trvať celkovo desať minút, z nich štyri minúty strávi posádka nad takzvanou Kármánovou hranicou, ktorá je vo výške 100 kilometrov nad povrchom Zeme a imaginárne oddeľuje zemskú atmosféru od kozmického priestoru.



Krátko po štarte sa modul so šesťčlennou posádkou oddelí od nosnej rakety New Shepard. Následne strávia astronauti štyri minúty vo výške presahujúcej 100 kilometrov, kde pocítia stav beztiaže a odkiaľ tiež budú môcť sledovať zakrivenie Zeme. Nosná raketa sama mäkko pristane na rampe vzdialenej zhruba tri kilometre od miesta štartu. Modul s posádkou pristane na Zemi pomocou padákov.