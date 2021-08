EÚ je pripravená pomôcť Litve ďalšími financiami aj pohraničníkmi

Brusel 17. augusta (TASR) - Európska únia je pripravená poskytnúť ďalšie finančné prostriedky i príslušníkov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) na pomoc Litve v jej úsilí zastaviť masívnu vlnu nelegálnych migrantov prichádzajúcich z Bieloruska.



Uviedla to v utorok tlačová agentúra Reuters s odkazom na návrh vyhlásenia, o ktorom budú v stredu mimoriadne rokovať ministri vnútra členských krajín EÚ. Toto stretnutie si spolu s Litvou vyžiadalo slovinské predsedníctvo v Rade EÚ. Zúčastnia sa na ňom aj zástupcovia Frontexu a Europolu.



Podľa pracovného dokumentu, ktorý sa však ešte môže zmeniť, by mali ministri vnútra odsúdiť Bielorusko za neprijateľné prejavy agresie vysielaním migrantov na hranice s Litvou.



V posledných týždňoch dorazil cez Bielorusko do Litvy, ale aj do Lotyšska a Poľska, členských štátov EÚ, extrémne veľký počet migrantov.



Litva túto situáciu označuje ako "hybridnú vojnu", ktorú vedie bieloruský prezident Alexandr Lukašenko voči EÚ, a oznámila, že odmietne všetkých migrantov, ktorí sa pokúsia vstúpiť na jej územie.



Od začiatku tohto roka spoločné hranice s Bieloruskom prekročilo viac ako 4000 migrantov; väčšina z nich sú Iračania. Šéf európskej diplomacie Josep Borrell v tejto súvislosti už vyzval irackú vládu, aby našla riešenie, ako zastaviť tento prílev migrantov, a to aj pozastavením letov do Minska.



Nápor migrantov na hraniciach litovskú vládu viedol k rozhodnutiu postaviť 680 km dlhý plot s ostnatým drôtom pozdĺž bieloruských hraníc.



Litva a Európska komisia obviňujú Bielorusko zo zámerného organizovania tejto vlny migrantov ako odplatu Minsku za sankcie Európskej únie uvalené na predstaviteľov a podporovateľov vládneho režimu po vlaňajších represiách voči predstaviteľom opozície a občianskej spoločnosti. Litva to vníma aj ako odplatu Lukašenkovho režimu za to, že hostí na svojom území disidentov a odporcov súčasnej bieloruskej vlády.











