Migrácia neohrozuje kresťanstvo, tvrdí pápež vo svojej novej knihe

Vatikán 24. novembra (TASR) - Pápež František vo svojej novej knihe publikovanej v pondelok zdôraznil, že migrácia neohrozuje kresťanstvo ani kresťanskú kultúru. Informovala o tom agentúra AFP.



"Odmietnuť strápeného migranta, odhliadnuc od jeho vierovyznania, zo strachu z oslabenia "kresťanskej" kultúry je absurdná dezinterpretácia kresťanstva aj kultúry," uviedol pápež.



"Migrácia kresťanstvo neohrozuje, (ohrozuje ho) len v mysliach tých, ktorí sa obohacujú na úkor takýchto vyhlásení," dodal.



"Hlásať evanjelium a neposkytnúť pomoc cudzincom v núdzi a neuznať ich za božie deti, znamená podporovať kultúru, ktorá má s kresťanstvom spoločné len meno a je zbavená všetkého, čo ju robí jedinečnou," uviedol pápež vo svojej novej knihe Let Us Dream: The Path to a Better Future (Snívajme: Cesta k lepšej budúcnosti), kde vedie rozhovory s britským životopiscom Austenom Ivereighom.



František je sám vnukom talianskych imigrantov, ktorí sa usadili v Argentíne. Vo svojich vystúpeniach pravidelne vyjadruje solidaritu s utečencami a kritizuje bohaté krajiny, ktoré im odmietajú poskytnúť útočisko, píše AFP.



V novej knihe sa pápež venuje prevažne témam súvisiacim so súčasnou pandémiou koronavírusu.