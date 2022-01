Migračná kríza v regióne je vyriešená, myslí si prezident Nauseda

Riga 4. januára (TASR) - Litovský prezident Gitanas Nauseda sa v utorok vyslovil za zrušenie výnimočného stavu na hraniciach s Bieloruskom s tým, že migračná kríza v regióne je vyriešená. Informovala o tom agentúra DPA.



"Problém s migrantmi je momentálne vyriešený," povedal Nauseda pre litovský rozhlas. Nariadenie, ktoré zaviedlo výnimočný stav, by sa podľa neho mohlo zrušiť.



"Výnimočný stav je naozaj silný nástroj, ktorý musíme použiť iba za určitých výnimočných okolností," dodal Nauseda.



Litva vyhlásila výnimočný stav 10. novembra, keď sa na bieloruských hraniciach zhromaždil veľký počet utečencov z vojnou zničených oblastí, ktorí sa snažili dostať do Európskej únie.



Migranti sa zhromažďovali v čoraz väčšom počte aj na hraniciach s Poľskom a Lotyšskom. Túto krízu mal podľa Západu na svedomí bieloruský prezident Alexandr Lukašenko. Malo ísť o spôsob, akým destabilizovať EÚ v odvete za sankcie. Lukašenko obvinenia odmieta.



Výnimočný stav v Litve mal pôvodne v pohraničnej oblasti platiť do 14. januára. Počet migrantov však na prelome rokov klesol. Litovská pohraničná stráž uviedla, že v nedeľu a pondelok nedošlo k žiadnym pokusom o prekročenie hranice.