Migranti na americko-mexickej hranici čakajú na koniec opatrení

Ciudad Juárez 15. decembra (TASR) - Na americko-mexických hraniciach sa zhromažďujú stovky migrantov a vyčkávajú na ukončenie zdravotníckych opatrení v rámci pandémie koronavírusu. Na ich základe mali doteraz žiadatelia o azyl automaticky zablokovaný vstup do Spojených štátov. TASR informuje podľa správy AFP.



Dlhé rady migrantov z Nikaraguy, Venezuely, Kolumbie, Kuby i ďalších krajín Latinskej Ameriky sa vytvárajú už od nedele a napriek mrazivému počasiu dúfajú, že v Spojených štátoch budú môcť požiadať o azyl.



"Vidíme (tu) stovky ľudí, ktorým je veľmi zima, nemajú jedlo a snažia sa trochu zahriať," povedal Fernando Garcia z mimovládnej organizácie Border Network for Human Rights (BNHR).



Záujem o prekročenie hraníc sa radikálne zvýšil, keď federálny sudca Emmet G. Sullivan rozhodol, že vyhostenie podľa Hlavy 42 zákonníka Spojených štátov je "svojvoľným a rozmarným" porušením zákona o administratívnom konaní. Platnosť doterajších opatrení tak vyprší o polnoci 21. decembra.



Do právneho systému USA sa dostali v roku 1944 a pôvodne slúžili na kontrolu nákazlivých chorôb. Počas koronavírusovej epidémie za úradovania exprezidenta Donalda Trumpa sa používali na obmedzenie počtu nelegálnych prisťahovalcov.