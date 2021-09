Migranti na bielorusko-poľskej hranici dostávajú z Poľska varovné SMS

Migranti po prekročení hranice z Bieloruska do Poľska v dedine Usnarz Gorny 19. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Poľské bezpečnostné jednotky blokujú migrantov na hraniciach s Bieloruskom v dedine Usnarz Gorny 1. septembra 2021. Foto: TASR/AP

Migrantka drží na rukách mačku po prekročení hranice z Bieloruska do Poľska v dedine Usnarz Gorny 19. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Varšava 29. septembra (TASR) - Poľská pohraničná stráž chce migrantov na hranici s Bieloruskom prostredníctvom SMS správ varovať pred pokusom o nelegálny vstup na územie EÚ. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.Poľský minister vnútra Mariusz Kamiňski na svojom konte na sociálnej sieti Twitter uviedol, že migrantom, ktorí prídu na poľsko-bieloruskú hranicu, príde SMS s informáciou, že hranica je uzavretá a strážená.V správe s, ktorá je dostupná i na webovej stránke poľského rezortu vnútra, sa píše, žeKamiňski v utorok na tlačovej konferencii vo Varšave informoval, že SMS s týmto obsahom dostanú všetky osoby, ktoré sa ocitnú na bielorusko-poľskej hranici v dosahu poľských mobilných sietí.SMS správa je v angličtine, ale obsahuje aj odkaz na webovú stránku ministerstva vnútra, kde je situácia vysvetlená v angličtine, arabčine i ruštine.Vlády v Poľsku, Litve a Lotyšsku, ktoré sú na východnej hranici EÚ s Bieloruskom, obviňujú bieloruský režim, podporovaný Moskvou, z povzbudzovania ilegálnej migrácie do týchto troch krajín, aby tak spôsobil spory a chaos v rámci EÚ.Európska únia viní Bielorusko, že tento prílev migrantov organizuje ako odplatu za sankcie uvalené Západom v reakcii na potláčanie bieloruskej opozície a násilné zásahy proti jej prívržencom zo strany bieloruského vedenia a bezpečnostných zložiek.Poľsko v snahe chrániť svoju 400 kilometrov dlhú hranicu vyslalo do pohraničia tisíce vojakov, postavilo tam plot zo žiletkového drôtu a s platnosťou od 2. septembra na 30 dní vyhlásilo núdzový stav, ktorý zakazuje novinárom a aktivistom, aby vstupovali do pohraničnej oblasti. Poľský prezident Andrzej Duda v utorok odpovedal kladne na žiadosť poľskej vlády o predĺženie výnimočného stavu v oblasti pri hranici s Bieloruskom o ďalších 60 dní.Minister Kamiňski v utorok informoval, že Poľsko zaznamenalo od 8. augusta 9400 pokusov o nezákonné prekročenie svojej hranice z Bieloruska, pričom 8200 z nich bolo prekazených. Dodal, že v zadržiavacích zariadeniach sa nachádza okolo 1200 ľudí, ktorých úrady chytili pri pokuse o ilegálny vstup do Poľska.Podľa Kamiňského a Stanislawa Zaryna, hovorcu poľských špeciálnych služieb, majú tiež niektorí migranti, ktorí sa sa snažia dostať do Poľska, teroristickú alebo vojenskú minulosť či dlhodobé kontakty s Ruskom.Mimovládne organizácie však novinárov vo Varšave informovali, že boli v kontakte s migrantmi a zdokumentovali desiatky prípadov ich "zatlačenia" z poľského územia, čo je veľmi kontroverzný postup, ktorý migrantom bráni žiadať o azyl.Poľský denník Gazeta Wyborcza citoval skúsenosť jedného z migrantov pôvodom z Turecka, ktorý v rozhovore uviedol, že keď utečencov vrátia z Poľska do Bieloruska,a odtiaľ ich zasa vrátia do Bieloruska.uviedol nemenovaný migrant pre poľský denník.