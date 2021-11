Migranti na bielorusko-poľskej hranici sa pokúsili prekonať bariéry

Minsk 8. novembra (TASR) - Migranti, ktorí sa chcú dostať z Bieloruska do Poľska, sa pokúsili v pondelok na hranici prekonať bariéry, informovali agentúry.



Podľa agentúry AP na videozáznamoch, ktoré zverejnili bieloruské médiá, vidno, ako migranti používajú vyvrátené stromy, aby sa dostali cez plot.



Poľské ministerstvo vnútra uviedlo, že odvrátilo pokus o nelegálny vstup na územie krajiny a že situácia je už pod kontrolou. Zverejnilo video, na ktorom je vidieť, ako sa migranti pokúšajú prekonať bariéru so žiletkovým plotom a ako hádžu predmety na poľské jednotky lemujúce plot.



Podľa AP nemožno nezávisle overiť, čo sa na hranici deje, pretože novinári majú na prácu v Bielorusku obmedzenia a v Poľsku im v tom bráni výnimočný stav.



Podľa agentúry TASS Výbor pre štátnu hranicu Bieloruskej republiky uviedol, že migranti začali ničiť plot po tom, čo poľské sily použili proti nim nesmrtiace zbrane.



"V reakcii na zbytočné použitie nesmrtiacich prostriedkov časť utečencov podnikla ráznejšie kroky a začala ničiť poľské bariéry," napísal výbor na svojom účte na platforme Telegram.



"Napriek absencii agresívnych akcií zo strany utečencov poľské bezpečnostné služby použili lietadlá na vyvinutie psychologického nátlaku namiesto toho, aby sa snažili situáciu vyriešiť," uvádza sa v správe s tým, že na ľudí hľadajúcich ochranu striekali slzotvorný plyn.



Podľa agentúry PAP poľský premiér Mateusz Morawiecki medzitým na sociálnej sieti na Facebook napísal, že "vláda je odhodlaná a bude brániť bezpečnosť našej krajiny a celej EÚ, dodržiavajúc naše medzinárodné záväzky a najmä majúc na pamäti štátne záujmy a bezpečnosť poľských vojakov, príslušníkov pohraničnej stráže a občanov".



Premiér v dôsledku tejto situácie zvolal krízové stretnutie, na ktorom sa zúčastnili podpredseda vlády Jaroslaw Kaczyňski, ktorý je zároveň lídrom poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť, minister vnútra Mariusz Kamiňski, minister obrany Mariusz Blaszczak, minister zahraničných vecí Zbigniew Rau a šéf Úradu pre národnú bezpečnosť Pawel Soloch.



"Na ministerstve obrany prebieha mimoriadne zasadnutie vládneho krízového manažmentu za účasti všetkých poľských služieb v súvislosti s krízou, ktorú spôsobil Lukašenkov bieloruský režim na poľsko-bieloruskej hranici," dodal Morawiecki.



Poľsko, Litva a Lotyšsko obviňujú vládu bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, že priváža migrantov z Blízkeho východu a Afriky a potom ich prevádza cez hranicu do EÚ v snahe destabilizovať Úniu v rámci odvety za sankcie, ktoré Brusel uvalil na Minsk.