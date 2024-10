Migranti odchádzajú z Albánska, súd odmietol ich zadržiavanie

Shengjin 19. októbra (TASR) - Dvanásť žiadateľov o azyl z Bangladéša a Egypta sa v sobotu z Albánska vracia do Talianska. Rozhodol o tom taliansky súd, ktorý odmietol ich pobyt v krajine, ktorá nie je členom EÚ. TASR informuje podľa agentúry AFP.



V stredu do albánskeho prístavu Shengjin dopravili šestnásť mužov z Bangladéša a Egypta na základe dohody o umiestnení žiadateľov o azyl v talianskych strediskách v Albánsku. Pravicová premiérka Giorgia Meloni ju podpísala v novembri so svojím albánskym náprotivkom Edim Ramom. Azylové konanie ľudí umiestnených v Albánsku mali "na diaľku" riešiť talianski sudcovia.



Štyria zo šestnástich žiadateľov o azyl boli identifikovaní ako "zraniteľní" už v stredu a boli okamžite poslaní späť do Talianska.



Zvyšných dvanásť sa v sobotu v albánskom prístave Shengjin nalodilo na plavidlo talianskej pobrežnej stráže, ktoré ich dopraví do Brindisi v južnom Taliansku, informovali predstavitelia albánskeho prístavu. Ich prevoz z dočasného prijímacieho strediska Gjadër do prístavu Shengjin potvrdil novinár AFP.



Päťročná dohoda, ktorej náklady sa odhadujú na 160 miliónov eur ročne, umožňuje presunutie do Albánska v prípade mužských žiadateľov o azyl zadržaných talianskym námorníctvom alebo plavidlami pobrežnej stráže v medzinárodných vodách. Ak sa zistí, že pochádzajú z takzvaných "bezpečných" krajín, umožní to rýchlu repatriáciu.



Taliansky súd v piatok rozhodol, že podľa nedávneho rozhodnutia Európskeho súdneho dvora muži nespĺňajú kritériá na zadržanie v Albánsku a musia byť dopravení do Talianska.