Migranti prekonali plot v snahe vstúpiť do španielskej enklávy

Madrid 19. januára (TASR) - Viac ako 80 migrantom sa podarilo v utorok prekonať dvojitý plot pri pokuse dostať sa z Maroka do severoafrickej španielskej enklávy Melilla. S odvolaním sa na španielsku tlačovú agentúru EFE a miestne médiá to uviedla agentúra AP.



Plot sa ráno o 7.30 h pokúsilo prekonať približne 150 osôb zo subsaharských krajín, polícia však mnohým z nich v pokuse zabránila.



Z 87 osôb, ktorým sa to podarilo, previezli deviatich do nemocnice na ošetrenie zranení, ostatných presunuli do dočasného ubytovacieho strediska pre migrantov, kým úrady preskúmajú, či môžu byť deportovaní. Vo väčšine prípadov musia zadržaní španielsku enklávu opustiť.



Úrady v Melille zatiaľ udalosť nekomentovali. Melilla a Ceuta sú dve malé španielske pobrežné teritóriá v severnej Afrike, ktoré od Maroka oddeľujú vysoké ploty z ostnatých drôtov, permanentne monitorované políciou.



Podľa agentúry EFE ide od vlaňajšieho augusta o najväčší takýto pokus. Vtedy sa podarilo plot prekonať 30 migrantom z 300.



Ministerstvo vnútra tento týždeň informovalo, že počet migrantov, ktorí z Afriky prichádzajú na Kanárske ostrovy, jednu z hlavných migračných trás, vzrástol za prvé dva týždne tohto roka o viac ako 230 percent - na 1069.



Vlani dosiahlo ostrovy na lodiach viac ako 23.000 ľudí z Afriky. Podľa údajov ministerstva vstúpilo do teritórií Ceuta a Melilla približne 2250 osôb.