Migranti v Španielsku vydávajú vlastný magazín

Madrid 15. apríla (TASR) - Od 7. apríla v Španielsku vychádza online magazín, ktorý je vôbec prvým v tejto krajine tvoreným výlučne utečencami, informovala agentúra AFP.



Materiály do magazínu tvoria štyria utečenci pochádzajúci z juhosýrskeho mesta Dará, kde v roku 2011 vypukla vzbura proti prezidentovi Bašárovi Asadovi. Začiatkom roku 2019 táto štvorica mužov ušla do Turecka, odkiaľ sa v máji s pomocou Výboru na ochranu novinárov (VON) dostali do Madridu. Niektorí z nich potom v Španielsku pracovali pre médiá, buď miestne alebo proopozičné sýrske.



Magazín nazvaný Baynana (Medzi nami) vychádza v arabčine a španielčine a jeho cieľom je ukazovať "dobrú stránku" migrantov v Španielsku.



Píšu o migrantoch, ktorých cesta za lepším životom, má dobrý koniec: o youtuberovi Ashrafovi Kachachovi, pôvodom z Maroka, ktorý svojou tvorbou bojuje proti islamofóbii, či Libanončanke Malak Zungiovej, ktorá v Španielsku spustila projekt na odborný výcvik kuchárov.



V magazíne sa objavil aj článok o hráčovi futbalového klubu FC Sevilla Youssefovi en-Nesyrim, ktorého kariéra je snom mnohých mladých z Blízkeho východu a severnej Afriky.



Bayana súčasne publikuje aj užitočné informácie pre arabsky hovoriacu komunitu v Španielsku, osobitne pre migrantov, ktorí ešte v bežnom živote nie sú celkom zorientovaní. Ide napr. o rady, ako postupovať pri získaní povolenia na pobyt či prenájme bytu.



Podobný projekt ako Baynana už existuje v Nemecku. je za ním desať novinárov pôvodom z Afganistanu, Egypta, Iránu a Sýrie, ktorí vytvárajú magazín s názvom Amal, Berlin!



Magazín Baynana má čitateľov nielen v Španielsku, kde žije okolo milióna arabsky hovoriacich ľudí - väčšinou z Maroka -, ale aj v zahraničí, uviedla editorka Andrea Oleaová, ktorá prekladá do španielčiny to, čo jej sýrski kolegovia napíšu v arabčine. Dodala, že medzi čitateľmi sú nielen Maročania, ktorí do Španielska prichádzajú pracovať na farmy, ale aj utečenci s vysokoškolským vzdelaním.



Redakcia Baynany zdieľa priestory v sídle španielskej nadácie Por Causa, ktorá propaguje investigatívnu žurnalistiku o migrácii a poskytuje im logistickú podporu. Projekt zápasí s nedostatkom financií, preto redakcia spustila na sociálnych sieťach crowdfundingovú kampaň.